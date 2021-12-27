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  • Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

27 декабря 2021, 22:20
7

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как футбольная карьера повлияла на его жизнь.

«Понятное дело, что в поселке, где я родился, делать особо нечего. На улицах наркотики, воровство. Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился.

Если бы не футбол, то мог стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще», – сказал Селихов.

  • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Селихов – уроженец поселка Нарышкино в Орловской области.

Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (7)
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derrik2000
1640633806
"мог стать таксистом. В лучшем случае." "Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще»" Кого-то мне такая биография напоминает... Может, кто напомнит - КОГО??? )))))))))))))))
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Plyash
1640641299
Каждый,право,имеет права - на то,что слева,и то что справа... Санёк всё сделал правильно.
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portero
1640666597
От тюрьмы и от сумы не отрекайся, по всякому жизнь может повернуться...
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zigbert
1640695429
Судьба оказалась благосклонна к тебе Александр. Никто не знает что нас ждет впереди.
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