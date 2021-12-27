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    Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как футбольная карьера повлияла на его жизнь.

    «Понятное дело, что в поселке, где я родился, делать особо нечего. На улицах наркотики, воровство. Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился.

    Если бы не футбол, то мог стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще», – сказал Селихов.

    • В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
    • Селихов – уроженец поселка Нарышкино в Орловской области.

    Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    27.12.2021 22:20
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10174

      playsh 3 минуты назад

      Каждый,право,имеет права - на то,что слева,и то что справа...
      Санёк всё сделал правильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1715

      DMитрий 32 минуты назад

      Ну за решетку и будучи в футболе можно попасть! За примером далеко ходить не надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18311

      derrik2000 2 часа назад

      "мог стать таксистом. В лучшем случае."
      "Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще»"

      Кого-то мне такая биография напоминает...
      Может, кто напомнит - КОГО???
      )))))))))))))))

      3
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      ...
      Рейтинг: +608

      Soccerdealer63 > derrik2000 1 час назад

      НЕ надо ТАК много кавычек... Мы помним)
      На галерах" бы он мог оказаться...а мы - в тюрьме)

      2
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      ...
      Рейтинг: +30614

      VVM1964 > derrik2000 33 минуты назад

      Все идет к тому , что с такой памятью в обозримом будущем действительно можно оказаться " неизвестно где ... "

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