Селихов: «Если бы не футбол, то мог стать таксистом или оказаться в тюрьме»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, как футбольная карьера повлияла на его жизнь.

«Понятное дело, что в поселке, где я родился, делать особо нечего. На улицах наркотики, воровство. Много было примеров, что футболист был перспективным, но, например, спился.

Если бы не футбол, то мог стать таксистом. В лучшем случае. Благодарен отцу, что он определил меня в футбол. Неизвестно, где я мог оказаться: тюрьма или что-то еще», – сказал Селихов.

В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов в 9 матчах.

Его контракт со «Спартаком» истекает через год.

Селихов – уроженец поселка Нарышкино в Орловской области.

Селихов – о «Спартаке» в РПЛ: «Еще есть 12 туров, и думаю, что борьба не завершена»