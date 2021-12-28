«Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после матча с «Сочи» (0:3), который стал последним для португальца на посту главного тренера клуба.

«Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал.

После этого был командный ужин, просто поужинали молча. Понятно, что все были разочарованы этим результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались – вот и все», – сказал Селихов.

Португалец возглавлял команду с мая по декабрь.

Его сменил Паоло Ваноли .

. «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба