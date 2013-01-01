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    «Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после матча с «Сочи» (0:3), который стал последним для португальца на посту главного тренера клуба.

    «Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал.

    После этого был командный ужин, просто поужинали молча. Понятно, что все были разочарованы этим результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались – вот и все», – сказал Селихов.

    • Португалец возглавлял команду с мая по декабрь.
    • Его сменил Паоло Ваноли.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «КраСава»

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