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  • «Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»

«Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»

28 декабря 2021, 08:32
5

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после матча с «Сочи» (0:3), который стал последним для португальца на посту главного тренера клуба.

«Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал.

После этого был командный ужин, просто поужинали молча. Понятно, что все были разочарованы этим результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались – вот и все», – сказал Селихов.

  • Португалец возглавлял команду с мая по декабрь.
  • Его сменил Паоло Ваноли.
  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба

Источник: ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Витория Руй
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1640681698
Молча пожрали и разъехались... доблестное поколение "победителей". (((
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NewLife
1640682168
Настолько жесток, что помойным пе.дера.стам приходится переключаться с никому не интересного и постоянно обсерающегося при нормальном судействе админ проекта на спартаковские ветки и демонстрировать свой дебилизм.
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fhnv
1640691124
Я даже за спартак стал болеть ,когда Руя был у руля. Было что-то очень позитивное и оптимистичное в его дальнейших делах........но увы.....очень жаль
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zigbert
1640697929
Надо сказать что футбол не всегда бывает справедлив но с этим приходится считаться.
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