«Футбол жесток». Селихов вспомнил последние слова Витории в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал о словах Руя Витории после матча с «Сочи» (0:3), который стал последним для португальца на посту главного тренера клуба.
«Он сказал пару слов: «Вы хорошо играли, но футбол жесток, потому с нами случился такой результат». Прощальных слов лично я не слышал.
После этого был командный ужин, просто поужинали молча. Понятно, что все были разочарованы этим результатом, который не по делу, если честно. И все разъехались – вот и все», – сказал Селихов.
- Португалец возглавлял команду с мая по декабрь.
- Его сменил Паоло Ваноли.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба
Источник: ютуб-канал «КраСава»