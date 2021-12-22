«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба

«Спартак» при расторжении контракта с Руем Виторией запретил португальцу комментировать свою отставку.
«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев.
В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
- «Спартак» уволил Виторию в прошлую среду.
- Португалец возглавлял команду с мая этого года.
- Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы вышли из группы с 1-й строчки.
Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера
Источник: «Чемпионат»