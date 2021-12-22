Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба

22 декабря 2021, 15:23
16

«Спартак» при расторжении контракта с Руем Виторией запретил португальцу комментировать свою отставку.

«При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев.

В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

  • «Спартак» уволил Виторию в прошлую среду.
  • Португалец возглавлял команду с мая этого года.
  • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы вышли из группы с 1-й строчки.

Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1640177457
К юбилею ,значит .. Подождём,повеселимся...
Ответить
yorgenbarenz
1640178471
И без этого понятно,что с Руем обошлись по-хамски.Хороший человек,хотел работать даже с такой футбольной голыдьбой в атаке(по европейским меркам) и никчёмными,кичливыми людьми в руководстве.
Ответить
Форвард 79
1640178682
Я посмотрю, как же все сейчас огласки боятся. Локо с Николичем, теперь Спартак с Руем. Видать рыльцо, то в пушку!
Ответить
derrik2000
1640180625
А то понарасскажет о "главном рулевом", точнее "рулевой" всяко разно, да ещё и о её вАробЫшках, тогда опять клуб на смех поднимут. ))
Ответить
vladimir-7
1640182842
Сами себя выдали в нечистоплотности своих действий с Руйем.
Ответить
алдан2014
1640183967
Секрет Полишенеля
Ответить
мы_не_рабы
1640198678
Как-то так, да не так? При подписании контракта адвокаты внесли пункт "о не разглашении".... При состоявшемся расторжении того же потребовал и Спартак. А комментировать по большому счёту и нечего, достаточно взглянуть на турнирную таблицу.
Ответить
alefreddy
1640209881
без усиления сплавили тренера сейчас вдруг поперло
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Все новости
Все новости
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
2
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
6
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
25
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
16
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
15
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+