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    «Спартак» запретил Витории комментировать уход из клуба

    «Спартак» при расторжении контракта с Руем Виторией запретил португальцу комментировать свою отставку.

    «При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев.

    В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для «Спартака», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

    • «Спартак» уволил Виторию в прошлую среду.
    • Португалец возглавлял команду с мая этого года.
    • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы вышли из группы с 1-й строчки.

    Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии8
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      Рейтинг: +23558

      vladimir-7 8 минут назад

      Сами себя выдали в нечистоплотности своих действий с Руйем.

      0
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      Рейтинг: +18244

      derrik2000 45 минут назад

      А то понарасскажет о "главном рулевом", точнее "рулевой" всяко разно, да ещё и о её вАробЫшках, тогда опять клуб на смех поднимут. ))

      0
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      Рейтинг: +782

      Форвард 79 1 час назад

      Я посмотрю, как же все сейчас огласки боятся. Локо с Николичем, теперь Спартак с Руем.
      Видать рыльцо, то в пушку!

      2
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      Рейтинг: +2516

      yorgenbarenz 1 час назад

      И без этого понятно,что с Руем обошлись по-хамски.Хороший человек,хотел работать даже с такой футбольной голыдьбой в атаке(по европейским меркам) и никчёмными,кичливыми людьми в руководстве.

      5
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      Рейтинг: +3254

      Блямба 1 час назад

      К юбилею ,значит ..
      Подождём,повеселимся...

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      Рейтинг: +5062

      Semenycch 2 часа назад

      Значит там у свиней рыло в пуху! :)

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      Рейтинг: +8769

      "supermax" > Semenycch 1 час назад

      увы но это не твое ссаное дело))

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      Рейтинг: +4638

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      Понял?? Не твое ССАНОЕ дело)))

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