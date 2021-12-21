Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

21 декабря 2021, 14:17
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему не комментирует отставку бывшего главного тренера команды Руя Витории.

«Мы достигли соглашения, что Руй оставляет этот пост. И в договоре о расторжении есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», – сказал Федун.

  • «Спартак» уволил Виторию в прошлую среду.
  • Португалец возглавлял команду с мая этого года.
  • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы вышли из группы с 1-й строчки.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Федун Леонид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Блямба
1640086033
В ответ Дмитрий Зеленов встал на руки и прошёл в туалет.
Ответить
Avitaminoz
1640087122
А не является ли сам факт разглашения пункта договора о расторжении нарушением этого договора? Или Лёню жизнь ничему не учит?
Ответить
Enter2006
1640091238
Федун: "я ведь прокомментировал только что, то что просили не комментировать данное событие!". )) Зарема ему все мозги съела ))
Ответить
Bozigit
1640103867
Витория мужик. Мужиком пришел и мужиком ушел!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1640115317
А вот это - большой привет нашей тупой пресс-службе.
Ответить
Главные новости
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
1
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
3
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
13
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
4
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
23
Все новости
Все новости
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
19:41
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
19:19
2
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
5
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
12
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
23
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
6
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
16
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
15
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
12
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+