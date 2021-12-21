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    Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему не комментирует отставку бывшего главного тренера команды Руя Витории.

    «Мы достигли соглашения, что Руй оставляет этот пост. И в договоре о расторжении есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», – сказал Федун.

    • «Спартак» уволил Виторию в прошлую среду.
    • Португалец возглавлял команду с мая этого года.
    • Москвичи идут на 9-м месте в РПЛ, зато в Лиге Европы вышли из группы с 1-й строчки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +181

      Конопляных дел мастер 21 минуту назад

      А всё равно протекло от свиней. гыгыгы

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      Рейтинг: +2299

      Enter2006 1 час назад

      Федун: "я ведь прокомментировал только что, то что просили не комментировать данное событие!". )) Зарема ему все мозги съела ))

      0
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      Рейтинг: +8911

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Зачем что-то комментировать, достаточно посмотреть на турнирную таблицу.

      0
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      Рейтинг: +168

      Avitaminoz 2 часа назад

      А не является ли сам факт разглашения пункта договора о расторжении нарушением этого договора? Или Лёню жизнь ничему не учит?

      0
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      Рейтинг: +3234

      Блямба 2 часа назад

      В ответ Дмитрий Зеленов встал на руки и прошёл в туалет.

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