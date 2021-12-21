Адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход тренера

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему не комментирует отставку бывшего главного тренера команды Руя Витории.

«Мы достигли соглашения, что Руй оставляет этот пост. И в договоре о расторжении есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», – сказал Федун.