Партнер агента Миранчука – о четырех предложениях: «Все возможно»

Валерио Джуффрида, партнер агента Вадима Шпинева, прокомментировал информацию об интересе четырех клубов к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, в услугах россиянина заинтересованы «Дженоа» и «Верона», а также еще две команды не из Италии.
«Сейчас я ничего не могу сказать, но все возможно», – заявил Джуффрида.
- «Аталанта» готова продать игрока за 12 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.
- В 2020 году «Аталанта» заплатила за Миранчука 14,5 миллиона евро.
- В этом сезоне Алексей забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
Источник: «РБ-Спорт»