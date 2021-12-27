Партнер агента Миранчука – о четырех предложениях: «Все возможно»

Валерио Джуффрида, партнер агента Вадима Шпинева, прокомментировал информацию об интересе четырех клубов к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

По информации журналиста Альфредо Педуллы, в услугах россиянина заинтересованы «Дженоа» и «Верона», а также еще две команды не из Италии.

«Сейчас я ничего не могу сказать, но все возможно», – заявил Джуффрида.