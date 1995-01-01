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    Партнер агента Миранчука – о четырех предложениях: «Все возможно»

    Валерио Джуффрида, партнер агента Вадима Шпинева, прокомментировал информацию об интересе четырех клубов к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    По информации журналиста Альфредо Педуллы, в услугах россиянина заинтересованы «Дженоа» и «Верона», а также еще две команды не из Италии.

    «Сейчас я ничего не могу сказать, но все возможно», – заявил Джуффрида.

    • «Аталанта» готова продать игрока за 12 миллионов евро плюс бонусы до 3 миллионов.
    • В 2020 году «Аталанта» заплатила за Миранчука 14,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне Алексей забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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