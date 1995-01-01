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    Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Попадаю в истории, ничего не делая»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

    — Недавно ты дважды проводил скандальную жеребьевку Лиги чемпионов. Как это было?

    — Как и любой рабочий день — первая мысль: лень вставать с кровати. В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном — ничего страшного.

    Со мной такое случается — попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день.

    — Когда отменилась встреча Роналду с Месси, все вспомнили твою эпохальную реплику про ожидания и проблемы.

    — Ну, это уже фраза-мем. Меня не удивило, что именно с ней связали все эту историю.

    • Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».
    • Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.
    • Вторая жеребьевка прошла без ошибок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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