Аршавин – о повторной жеребьевке 1/8 финала ЛЧ: «Попадаю в истории, ничего не делая»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию с повторной жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Недавно ты дважды проводил скандальную жеребьевку Лиги чемпионов. Как это было?

— Как и любой рабочий день — первая мысль: лень вставать с кровати. В итоге поехал в штаб-квартиру во второй раз. В остальном — ничего страшного.

Со мной такое случается — попадаю в истории, по сути, ничего не делая. Забавно было наблюдать себя на обложках всех европейских газет на следующий день.

— Когда отменилась встреча Роналду с Месси, все вспомнили твою эпохальную реплику про ожидания и проблемы.

— Ну, это уже фраза-мем. Меня не удивило, что именно с ней связали все эту историю.

Первую жеребьевку признали недействительной после жалобы «Атлетико».

Причина – ошибки из-за проблем с программным обеспечением.

Вторая жеребьевка прошла без ошибок.

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