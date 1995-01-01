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    Семин: «Российские вратари должны поучиться игре ногами у Хайкина. В РПЛ ему нет равных»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес клубов РПЛ к вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину.

    «Хайкин – двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей – там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

    У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например игра ногами.

    Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему не случаен», – сказал Семин.

    • В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4065

      neim 3 минуты назад

      И даже Конифей с ним рядом не стоял ?

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