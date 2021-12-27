Семин: «Российские вратари должны поучиться игре ногами у Хайкина. В РПЛ ему нет равных»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал интерес клубов РПЛ к вратарю «Буде-Глимт» Никите Хайкину.

«Хайкин – двукратный чемпион Норвегии, а норвежский футбол очень непрост для вратарей – там много игры верхом, и ты должен быть атлетом, хорошо играть на выходах.

У Никиты есть некоторые качества, которым многие российские вратари должны у него поучиться, например игра ногами.

Он многое делает для сохранения мяча, развития атаки. В этом ему нет равных не только в нашем чемпионате, но и на международном уровне. Так что интерес больших клубов к нему не случаен», – сказал Семин.

В текущем сезоне Хайкин провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов.

провел 33 матча за «Буде-Глимт» и пропустил 29 голов. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

В ноябре Хайкина впервые вызвали в сборную России.

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