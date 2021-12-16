«Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах

«Атлетико Минейро» в финале Кубка Бразилии обыграл «Атлетико Паранаэнсе».
Команда из Белу-Оризонти победила в обоих матчах: 4:0 – дома и 2:1 – на выезде.
«Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка страны во второй раз в истории. Первый был в 2014 году.
В обоих финальных матчах по голу забил бывший форвард «Зенита» Халк.
- Экс-зенитовец отличился 8 раз в 10 играх и стал лучшим бомбардиром прошедшего турнира.
- Ранее Халк стал чемпионом Бразилии с «Атлетико Минейро», также выиграв бомбардирскую гонку.
Источник: «Бомбардир»