Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах

«Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах

16 декабря 2021, 09:24
2

«Атлетико Минейро» в финале Кубка Бразилии обыграл «Атлетико Паранаэнсе».

Команда из Белу-Оризонти победила в обоих матчах: 4:0 – дома и 2:1 – на выезде.

«Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка страны во второй раз в истории. Первый был в 2014 году.

В обоих финальных матчах по голу забил бывший форвард «Зенита» Халк.

  • Экс-зенитовец отличился 8 раз в 10 играх и стал лучшим бомбардиром прошедшего турнира.
  • Ранее Халк стал чемпионом Бразилии с «Атлетико Минейро», также выиграв бомбардирскую гонку.

Источник: «Бомбардир»
Бразилия Атлетико Минейро Халк
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1639641598
Халк красавец, зажигает.
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
9
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
2
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
9
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
17
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
15
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
2
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
В «ПСЖ» приняли решение по обладателю «Золотого мяча»
15:43
Назначены судьи на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России
15:37
1
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
14:59
1
Семин определил главный козырь Батракова
14:45
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
1
Хавбек, купленный «Боруссией» за 26+6 миллионов, порвал кресты во 2-м матче за команду
14:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+