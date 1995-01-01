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    «Атлетико Минейро» – обладатель Кубка Бразилии. Халк забил два гола в финалах

    «Атлетико Минейро» в финале Кубка Бразилии обыграл «Атлетико Паранаэнсе».

    Команда из Белу-Оризонти победила в обоих матчах: 4:0 – дома и 2:1 – на выезде.

    «Атлетико Минейро» стал обладателем Кубка страны во второй раз в истории. Первый был в 2014 году.

    В обоих финальных матчах по голу забил бывший форвард «Зенита» Халк.

    • Экс-зенитовец отличился 8 раз в 10 играх и стал лучшим бомбардиром прошедшего турнира.
    • Ранее Халк стал чемпионом Бразилии с «Атлетико Минейро», также выиграв бомбардирскую гонку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2286

      Ziklop 29 минут назад

      Халк красавец, зажигает.

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      Рейтинг: +1703

      DMитрий 42 минуты назад

      Красавчик просто!

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      Рейтинг: +4937

      Semenycch 1 час назад

      Этот гребанный лимит не позволил вернуть Халка в Зенит.

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      Рейтинг: +569

      Soccerdealer63 > Semenycch 34 минуты назад

      Кто мешал вернуть в Зенит
      Халка? ГРЁБАНЫЙ ЛИМИТ!))

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      Рейтинг: +130

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 2 часа назад

      Так срочно нужно дырявому зяниту выезжать в Бразилию за составом Минейро!!!

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