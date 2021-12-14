«Ференцварош» – о назначении Черчесова: «Не хотим комментировать слухи»

Пресс-служба «Ференцвароша» прокомментировала информацию о том, что Станислав Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера клуба.
«Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает «Ференцварош», а его преемником на данный момент является Чаба Мате», – сообщила пресс-служба клуба.
- С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
- Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
- За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.
Источник: Sport24