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    «Ференцварош» – о назначении Черчесова: «Не хотим комментировать слухи»

    Пресс-служба «Ференцвароша» прокомментировала информацию о том, что Станислав Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера клуба.

    «Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает «Ференцварош», а его преемником на данный момент является Чаба Мате», – сообщила пресс-служба клуба.

    • С июля Черчесов остается без работы после ухода из сборной России.
    • Команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
    • За рубежом он тренировал в Австрии и Польше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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