«Ференцварош» – о назначении Черчесова: «Не хотим комментировать слухи»

Пресс-служба «Ференцвароша» прокомментировала информацию о том, что Станислав Черчесов – основной кандидат на пост главного тренера клуба.

«Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова. Можем говорить лишь о том, что у нас есть на сегодняшний момент: Петер Штегер покидает «Ференцварош», а его преемником на данный момент является Чаба Мате», – сообщила пресс-служба клуба.