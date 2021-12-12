Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о составе своей команды после матча с «Вероной» (2:1) в 17-го тура Серии А. Один из голов в игре забил россиянин Алексей Миранчук.

«Все наши игроки хороши. Сегодня вышел Миранчук, но его проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что у Малиновского и Иличича. Это наша ошибка при комплектации состава», – сказал Гасперини.