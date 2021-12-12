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  • Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»

Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»

12 декабря 2021, 20:35
6

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о составе своей команды после матча с «Вероной» (2:1) в 17-го тура Серии А. Один из голов в игре забил россиянин Алексей Миранчук.

«Все наши игроки хороши. Сегодня вышел Миранчук, но его проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что у Малиновского и Иличича. Это наша ошибка при комплектации состава», – сказал Гасперини.

  • Миранчук впервые с сентября вышел в старте «Аталанты».
  • Это первый гол россиянина в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей Гасперини Джан Пьеро
Комментарии (6)
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x-x-x-x-x
1639332008
это наша ощибка при комплектации? разве это не признании что он ему не нужен.?
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Zloikaksobaka
1639335506
На хера тогда покупали? Чтобы потом говорить что это его проблема в занятой позиции, ну и если разбираться до конца то он точно сильнее Малиновского и точно не слабее Гасперини.
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DOCTOR PENALTY
1639336002
Для нормального тренера это не проблема, а благо, возможность создать здоровую конкуренцию между игроками. Дай ты каждому гарантированное игровое время и они будут землю рыть, стараясь сыграть лучше друг друга.
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житель СПб
1639336084
Его проблема - это такой тренер! Надо бежать из этой команды.
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Лфшт
1639337147
Так а нафига ты его покупал тогда ?
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