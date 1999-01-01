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    Гасперини: «Проблема Миранчука в том, что он играет на позиции Малиновского и Иличича»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о составе своей команды после матча с «Вероной» (2:1) в 17-го тура Серии А. Один из голов в игре забил россиянин Алексей Миранчук.

    «Все наши игроки хороши. Сегодня вышел Миранчук, но его проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что у Малиновского и Иличича. Это наша ошибка при комплектации состава», – сказал Гасперини.

    • Миранчук впервые с сентября вышел в старте «Аталанты».
    • Это первый гол россиянина в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +747

      Лфшт 2 минуты назад

      Так а нафига ты его покупал тогда ?

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      Рейтинг: +13219

      житель СПб 20 минут назад

      Его проблема - это такой тренер! Надо бежать из этой команды.

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      Рейтинг: +22018

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Для нормального тренера это не проблема, а благо, возможность создать здоровую конкуренцию между игроками. Дай ты каждому гарантированное игровое время и они будут землю рыть, стараясь сыграть лучше друг друга.

      0
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      Рейтинг: +78

      Zloikaksobaka 29 минут назад

      На хера тогда покупали? Чтобы потом говорить что это его проблема в занятой позиции, ну и если разбираться до конца то он точно сильнее Малиновского и точно не слабее Гасперини.

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      Рейтинг: +1390

      x-x-x-x-x 1 час назад

      это наша ощибка при комплектации? разве это не признании что он ему не нужен.?

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      Рейтинг: +298

      Антисемит > x-x-x-x-x 1 час назад

      а тут и "признаваться" некому. Этот старый упырь изначально не стесняясь говорил, что Миранчук ему не нужен. А местные хомячки в комментариях в любой теме про Миранчука вонючую кучку накладывают: не тянет, не может, не его уровень и т.д.

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