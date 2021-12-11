Foot Mercato: Аньелли встретился с Вандой насчет трансфера Икарди в «Ювентус»

«Ювентус» заинтересован в нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди. В этой связи руководитель туринцев Андреа Аньелли встретился с агентом и супругой игрока Вандой Нарой.

«Ювентус» готов арендовать Икарди, который не против возвращения в Серию А.

Икарди до «ПСЖ» играл за «Интер».

28-летний игрок стоит 40 миллионов евро.

В сезоне Лиги 1 у Икарди 13 матчей, 3 гола.

«ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке