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    Foot Mercato: Аньелли встретился с Вандой насчет трансфера Икарди в «Ювентус»

    «Ювентус» заинтересован в нападающем «ПСЖ» Мауро Икарди. В этой связи руководитель туринцев Андреа Аньелли встретился с агентом и супругой игрока Вандой Нарой.

    «Ювентус» готов арендовать Икарди, который не против возвращения в Серию А.

    • Икарди до «ПСЖ» играл за «Интер».
    • 28-летний игрок стоит 40 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 у Икарди 13 матчей, 3 гола.

    «ПСЖ» намерен продать семерых игроков. Икарди, Рафинья, Курзава – в списке

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

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