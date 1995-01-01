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    Рамос после дебюта за «ПСЖ» пропустит четвертый матч подряд

    Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет с «Монако» в 18-м туре чемпионата Франции.

    35-летний футболист тренируется по индивидуальной программе. Его возвращение в строй ожидается на следующей неделе.

    Испанец пропустит четвертый матч подряд. Он дебютировал за команду 28 ноября, приняв участие во встрече с «Сент-Этьеном» (3:1), но затем не выходил на поле в играх с «Ниццей» (0:0), «Лансом» (1:1) и «Брюгге» (4:1).

    • «ПСЖ» примет «Монако» в воскресенье в 22:45 мск.
    • Из-за травм дебют Рамоса за парижан состоялся через 4,5 месяца после перехода.

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    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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