Рамос после дебюта за «ПСЖ» пропустит четвертый матч подряд

Центральный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет с «Монако» в 18-м туре чемпионата Франции.

35-летний футболист тренируется по индивидуальной программе. Его возвращение в строй ожидается на следующей неделе.

Испанец пропустит четвертый матч подряд. Он дебютировал за команду 28 ноября, приняв участие во встрече с «Сент-Этьеном» (3:1), но затем не выходил на поле в играх с «Ниццей» (0:0), «Лансом» (1:1) и «Брюгге» (4:1).