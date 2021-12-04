«Спартак»: «Решили поберечь Кофрие. Он и Ларссон перед матчем с «Легией» пройдут обследование»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие в заявке на матч 17-го тура против «Ахмата» Максимилиано Кофрие и Джордана Ларссона. У них проблемы со здоровьем.
«Кофрие испытывает дискомфорт после матча с «Уфой», тренерский штаб решил сегодня поберечь его. Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру.
Решение об участии обоих футболистов в матче против «Легии» будет принято позднее после дополнительного обследования», – сказал Зеленов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- Матч с «Легией» состоится 9 декабря.
- У Ларссона в 13 матчах сезона РПЛ 0 очков по системе «гол+пас».
Источник: «Чемпионат»