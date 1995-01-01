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    «Спартак»: «Решили поберечь Кофрие. Он и Ларссон перед матчем с «Легией» пройдут обследование»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие в заявке на матч 17-го тура против «Ахмата» Максимилиано Кофрие и Джордана Ларссона. У них проблемы со здоровьем.

    «Кофрие испытывает дискомфорт после матча с «Уфой», тренерский штаб решил сегодня поберечь его. Ларссон получил небольшое повреждение на тренировке и также пропускает сегодняшнюю игру.

    Решение об участии обоих футболистов в матче против «Легии» будет принято позднее после дополнительного обследования», – сказал Зеленов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
    • Матч с «Легией» состоится 9 декабря.
    • У Ларссона в 13 матчах сезона РПЛ 0 очков по системе «гол+пас».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +54796

      portero 1 час назад

      Здоровья парням, нужна победа с поляками.

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