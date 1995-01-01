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    Газизов: «Конечно, «Уфа» может погибнуть, но сейчас мы конкурируем с клубами с сумасшедшими бюджетами»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил конкурентоспособность команды, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.

    – «Уфа» может погибнуть?

    – Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами.

    Вот мы играли со «Спартаком», у которого бюджет более 10 миллиардов. А у нас – 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!

    • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
    • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
    • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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