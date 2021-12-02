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  • Газизов: «Конечно, «Уфа» может погибнуть, но сейчас мы конкурируем с клубами с сумасшедшими бюджетами»

Газизов: «Конечно, «Уфа» может погибнуть, но сейчас мы конкурируем с клубами с сумасшедшими бюджетами»

2 декабря 2021, 11:50

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил конкурентоспособность команды, несмотря на имеющиеся финансовые проблемы.

– «Уфа» может погибнуть?

– Конечно. В любом случае региональные клубы так или иначе зависят от помощи руководства. Но мы конкурируем с огромными компаниями с сумасшедшими бюджетами.

Вот мы играли со «Спартаком», у которого бюджет более 10 миллиардов. А у нас – 650 миллионов. И мы создаем конкуренцию!

  • «Уфа» выступает в РПЛ с сезона-2014/2015.
  • В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда занимает 13-е место в таблице.
  • Отрыв от зоны прямого вылета – 2 очка.

Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

Газизов: «В случае вылета в ФНЛ «Уфы» не будет»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
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