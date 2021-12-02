Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к «Спартаку» и руководству московского клуба.

– Скажите честно, отбирать очки у «Спартака» – особое удовольствие?

– Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.

– Нет обиды?

– Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

– Зарема Салихова не раз резко высказывалась о вас. Есть что ответить?

– Зарема – молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг – хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, – их личное дело. Меня это не касается.

– И все-таки: будете отвечать Зареме?

– Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

– Вы на связи с ней и с Леонидом Федуном?

– После определенных событий – нет. После того как они перестали выполнять наши договоренности, все закончилось.

– Понимаете болельщиков, которые недовольны руководством?

– Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.

– Что с судебными разбирательствами?

– 7 декабря в 15:30 будут рассматривать кассацию в гражданском суде.

– В СМИ много заявлений юриста «Спартака» Завьяловой о вас.

– Она работает за деньги. Завьялова может защищать психопатов и убийц. Это ее работа. Она хоть как может меня назвать.

Я же в большом футболе добиваюсь результата. Для меня самое большое разочарование, когда люди обращают внимание на эти истории. Их это задевает, а меня – нет.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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