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    Газизов: «Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к «Спартаку» и руководству московского клуба.

    – Скажите честно, отбирать очки у «Спартака» – особое удовольствие?

    – Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда.

    Нет обиды?

    – Какие обиды? Нет, конечно. Руководитель хочет одно, а потом другое. Это его личное дело.

    – Зарема Салихова не раз резко высказывалась о вас. Есть что ответить?

    – Зарема – молодая девушка, которая пытается научиться футболу. Она и ее супруг – хозяева «Спартака». И то, что они делают с клубом, – их личное дело. Меня это не касается.

    – И все-таки: будете отвечать Зареме?

    – Да, меня оскорбляет девушка, но я воспитан в других традициях. И вопрос на этом исчерпан.

    – Вы на связи с ней и с Леонидом Федуном?

    – После определенных событий – нет. После того как они перестали выполнять наши договоренности, все закончилось.

    – Понимаете болельщиков, которые недовольны руководством?

    – Я бы тоже на месте болельщиков «Спартака» был недоволен. Им сказали, что клуб будет в их руках, но этого никто не сделал. Обещание, данное им, не выполнили. Как и не выполнили обещания, данные мне.

    – Что с судебными разбирательствами?

    – 7 декабря в 15:30 будут рассматривать кассацию в гражданском суде.

    – В СМИ много заявлений юриста «Спартака» Завьяловой о вас.

    – Она работает за деньги. Завьялова может защищать психопатов и убийц. Это ее работа. Она хоть как может меня назвать.

    Я же в большом футболе добиваюсь результата. Для меня самое большое разочарование, когда люди обращают внимание на эти истории. Их это задевает, а меня – нет.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +27109

      silver29 15 минут назад

      Вполне адекватные ответы. Лично я так же не отождествляю великий клуб Спартак с шоблой временщиков волей капиталистического случая появившихся в команде и считающих себя хозяевами.

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      Рейтинг: +4912

      Semenycch 54 минуты назад

      Перефразируя знаменитую фразу Наутилуса, если живешь в свинарнике, не удивляйся что перемажешься дерьмом!

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      Рейтинг: +27109

      silver29 > Semenycch 13 минут назад

      ха, а на помойке где ты живешь ты что шоколадом измазан ? да нет ошибаешься обитатель желтого дома, цвет-то вроде и тот, а вот запах ((((((

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      Рейтинг: +8616

      "supermax" > silver29 11 минут назад

      в голове у него шоколад

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