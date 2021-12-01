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  • Рангник получит 10-миллионный бонус, если уговорит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»

Рангник получит 10-миллионный бонус, если уговорит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»

1 декабря 2021, 20:35
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заинтересован в покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Если немец организует трансфер, то получит от клуба бонус в размере 10 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкий Bild.

Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.

  • Холанд отличился 10 раз в 7 матчах текущего сезона Бундеслиги.
  • Он 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
  • Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до лета, после чего станет консультантом.

Источник: твиттер Transfer News Live
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг Рангник Ральф
Комментарии (5)
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raritet
1638385493
Теперь понятна трансферная политика Локомотива: немецкие деловары делают деньги на русском паровозе. Без тени сомнения выкидывают Николича- на трансфере нового немца имеют все кто хочет иметь..Кроме самой команды Локомотив.
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Loko_Roma
1638388130
Потомки Гимлера опять имеют европу
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Soccerdealer63
1638388211
"...10-миллионный бонус, если уговорит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»................... и 20-миллионный, если уговорит Роналду его покинуть!)))
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zigbert
1638427940
Складывается впечатление что Рангника брали в МЮ только из за этого.
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