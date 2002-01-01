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    Рангник получит 10-миллионный бонус, если уговорит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заинтересован в покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Если немец организует трансфер, то получит от клуба бонус в размере 10 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкий Bild.

    Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.

    • Холанд отличился 10 раз в 7 матчах текущего сезона Бундеслиги.
    • Он 2-й по стоимости игрок в мире (150 миллионов евро).
    • Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед» до лета, после чего станет консультантом.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3500

      raritet 39 минут назад

      Теперь понятна трансферная политика Локомотива: немецкие деловары делают деньги на русском паровозе. Без тени сомнения выкидывают Николича- на трансфере нового немца имеют все кто хочет иметь..Кроме самой команды Локомотив.

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