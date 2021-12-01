Рангник получит 10-миллионный бонус, если уговорит Холанда перейти в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заинтересован в покупке форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Если немец организует трансфер, то получит от клуба бонус в размере 10 миллионов евро, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкий Bild.

Рангник близко знаком с отцом футболиста и ранее помог «Зальцбургу» подписать норвежца.