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  • Глебов – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Было непринципиально, кто достанется»

Глебов – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Было непринципиально, кто достанется»

27 ноября 2021, 15:16
5

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об итогах жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

«Если честно, было непринципиально, кто достанется: все команды сильные, достойные. Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности.

Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.

Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов», – сказал Глебов.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Польша Швеция Чехия Глебов Данил
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1638016842
Да тебе конечно все равно. Кому не проигрывать, если конечно попадешь в состав.
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Снег
1638022343
Бл....один матч сгонял херовенько за сборную и уже что-то пищишь...ДЕБИЛЫ!
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Боров мясной
1638023136
Ахмат вам втыкает, а сборная такая же.
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Ганнибал Лектор
1638024886
Так может говорить либо пофигист, либо дилетант. Либо и то, и другое. Есть разница: или ты играешь против Италии или Португалии, или против Шотландии или Македонии.
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Форвард 79
1638083237
Так хорошо говорить после жеребьевки когда пронесло и знаеш, что ни Италии ни Португали не будет
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