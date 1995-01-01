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    Глебов – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Было непринципиально, кто достанется»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об итогах жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.

    «Если честно, было непринципиально, кто достанется: все команды сильные, достойные. Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности.

    Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.

    Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов», – сказал Глебов.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2994

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да тебе конечно все равно. Кому не проигрывать, если конечно попадешь в состав.

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