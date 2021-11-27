Глебов – о жеребьевке стыков за ЧМ-2022: «Было непринципиально, кто достанется»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался об итогах жеребьевки стыковых матчей отбора ЧМ-2022 для сборной России.
- В полуфинале россияне дома встретятся с Польшей.
- В случае победы команда Валерия Карпина примет Швецию или Чехию.
- Игры состоятся 24 и 29 марта.
«Если честно, было непринципиально, кто достанется: все команды сильные, достойные. Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности.
Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.
Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперед, поддерживать. Надеюсь, будет разрешен максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов», – сказал Глебов.
Источник: Официальный сайт РФС