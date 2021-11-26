Смородская: «Было очевидно, что Рангник оставит «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный уход главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Я ожидала чего-то подобного. Не думала, что это будет «Манчестер Юнайтед». Никакой славы он там не сыщет.

Было очевидно, что он оставит клуб. Такая вакханалия закупок средних футболистов за большие деньги никогда добром не заканчивалась. Сейчас опять идут разговоры о недостатке состава. Вы купили восемь человек! О чем вы думали? Просто купили того, кто не может играть на достойном уровне.

Ослабятся ли позиции Цорна и Гисдоля? Всем им надо уйти. Но Рангник даже на расстоянии будет получать деньги за консультации. Я этого не понимаю. С первого дня я не радовалась ни приходу Рангника, ни Цорну. Я видела, чем закончатся такие ковровые закупки. Играть некому, вот и все», – сказал Смородская.

По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.

В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.

Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

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