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    Смородская: «Было очевидно, что Рангник оставит «Локомотив»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала возможный уход главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

    «Я ожидала чего-то подобного. Не думала, что это будет «Манчестер Юнайтед». Никакой славы он там не сыщет.

    Было очевидно, что он оставит клуб. Такая вакханалия закупок средних футболистов за большие деньги никогда добром не заканчивалась. Сейчас опять идут разговоры о недостатке состава. Вы купили восемь человек! О чем вы думали? Просто купили того, кто не может играть на достойном уровне.

    Ослабятся ли позиции Цорна и Гисдоля? Всем им надо уйти. Но Рангник даже на расстоянии будет получать деньги за консультации. Я этого не понимаю. С первого дня я не радовалась ни приходу Рангника, ни Цорну. Я видела, чем закончатся такие ковровые закупки. Играть некому, вот и все», – сказал Смородская.

    • По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
    • В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
    • Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

    Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +743

      mama1991 1 час назад

      Этого фашиста куда тока не сватали... Милан, Дортмунд, МЮ, я е б у какой волшебник, везде на росхват!))) Но он приехал в локо, и обкакался... Дичь какая то...

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      Рейтинг: +10

      xzer33 2 часа назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...
      Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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      Рейтинг: +2834

      Красногорск_Фан 3 часа назад

      Такая вакханалия закупок средних футболистов за большие деньги никогда добром не заканчивалась (с) все верно сказано. При этом заявлена как цель победа в ЛЧ. Мне жаль тех кто верил в эту команду управленцев и ждал улучшений. #ЯжГоворил.

      Тетя Оля последнюю неделю говорит очень мудрые и разумные вещи. Что происходит. И почему ее мудрость не пришлась на период управления клубом. ЫЫЫ

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      Рейтинг: +11729

      Cleaner 3 часа назад

      Баба, разваливавшая Локомотив, нарисовалась...(((

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      Рейтинг: +22

      СуперПАВ9 > Cleaner 3 часа назад

      Член?

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