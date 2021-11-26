Семин – об уходе Рангника в «МЮ»: «Создать все очень сложно, а разрушить – легко»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».
«Создать все очень сложно, а разрушить – легко. Больше комментариев нет», – сказал Семин.
- По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
- В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
- Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.
Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта
Источник: ТАСС