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    Семин – об уходе Рангника в «МЮ»: «Создать все очень сложно, а разрушить – легко»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

    «Создать все очень сложно, а разрушить – легко. Больше комментариев нет», – сказал Семин.

    • По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
    • В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
    • Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

    Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 08:28
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      jek718875 52 минуты назад

      При таком РАНГНИКЕ,МЮ вылетит из АПЛ,я так думаю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1228

      Sancho010365 2 часа назад

      Представляю, как Семину нелегко смотреть на это безобразие, да и нам тоже. Локомотив в Москве, УЖАС, как игрушка в чьих-то руках. А там ведь судьбы футболистов и молодых хороших. А про нас болельщиков и говорить не приходится. Безобразие.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1292

      моэм 2 часа назад

      А сейчас в Локо время эффективных манагеров ...а создатели распильщикам не нужны .

      2
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