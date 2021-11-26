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  • Семин – об уходе Рангника в «МЮ»: «Создать все очень сложно, а разрушить – легко»

Семин – об уходе Рангника в «МЮ»: «Создать все очень сложно, а разрушить – легко»

26 ноября 2021, 08:28
7

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном уходе главы спортивного департамента клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

«Создать все очень сложно, а разрушить – легко. Больше комментариев нет», – сказал Семин.

  • По информации «Чемпионата», 63-летний специалист уже находится в Англии, а его уход официально подтвердят в пятницу днем.
  • В «Локомотиве» Рангник работал с июля этого года.
  • Он заменит в «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера.

Журналист Панков: «Локомотив» не получит компенсацию за уход Рангника в «МЮ». У немца не было контракта

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Семин Юрий Рангник Ральф
Комментарии (7)
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моэм
1637906556
А сейчас в Локо время эффективных манагеров ...а создатели распильщикам не нужны .
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Sancho010365
1637907668
Представляю, как Семину нелегко смотреть на это безобразие, да и нам тоже. Локомотив в Москве, УЖАС, как игрушка в чьих-то руках. А там ведь судьбы футболистов и молодых хороших. А про нас болельщиков и говорить не приходится. Безобразие.
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jek718875
1637914089
При таком РАНГНИКЕ,МЮ вылетит из АПЛ,я так думаю
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Красногорск_Фан
1637918303
Эх Юрий Палыч ))) пойти что-ль нажраться от того как вы правы. И в чем эта правда. Горько за клуб, его историю, ценности. Вчера их предлагали посадить на кол. Несите кол.
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paracetamol
1637920364
Пока Шпалыч был у руля, команда играла, при Николиче тоже было неплохо, а вот сейчас случился полный бардак! Интересно, кто за него ответит и ответит-ли вообще?
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nemolod
1637928857
Что то за спецы такие,что приходя в РПЛ становятся обычными российскими тренерами ? Такое впечатление, будто куда-то вся их классность сразу испаряется,а вместо этого появляется тоска по дому,охание что не те мол-игроки и т д - короче сначала что--то похожее на нытье,а потом чемодан-вокзал--Европа!
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Paladius
1637937216
Вот я смотрю и думаю. Еще год назад Локо на равных сражался с Атлетико и Баварией, а до этого с Ювентусом, а сейчас позорище! Ни тренера нормального, ни игроков, ни команды. Гоните в шею этих прилипал из руководства во главе с Рагником и Цорном, и верните Палыча, ну на крайняк Николича. Только при Палыче Локомотив всегда был силой и в России и в Европе! P/S/ сильнее связки чем Наумов и Семин в Локомотиве не было и видимо уже не будет.
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