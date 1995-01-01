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    Игрок «Мальме» Рикс: «Пенальти в пользу «Зенита» на 92-й минуте не было»

    Футболист «Мальме» Серен Рикс выразил несогласие с судейством матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). По его мнению, рефери неверно назначил пенальти в пользу россиян на 90+2 минуте.

    «Я буду осторожно говорить. Это не пенальти, но арбитр подумал иначе. Это тяжело», – цитирует Рикса «Советский спорт» со ссылкой на Expressen.

    • Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
    • С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии14
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      Рейтинг: +11651

      Cleaner 11 минут назад

      Игрок Мальме, скажи спасибо, что добрый судья вашего вратаря не удалил. Красная карточка ему должна была быть 100%-ая!!!

      1
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      Рейтинг: +14510

      paracetamol 18 минут назад

      Пенальти был, нечего в рожу локтями пихать, а назначил его не арбитр, а ВАР. Свистун даже не заметил!

      2
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      Рейтинг: +622

      sined1951 1 час назад

      Судья помогал Зениту потому что Газпром-спонсор ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +14510

      paracetamol > sined1951 17 минут назад

      Вроде солидный человек на фотке, а пишешь как свиная дешевка!

      1
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      Рейтинг: +22953

      vladimir-7 1 час назад

      Дзюбе положили руку на плечо, а всем он показал, что ударили по лицу. Привычка в РПЛ симулировать, перешла на игры в ЕК.

      1
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      Рейтинг: +3667

      neveldomha 1 час назад

      Ну тогда и первой желтой у Чистякова не было, а значит и удаления.

      2
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      Рейтинг: -58

      Аден 2 часа назад

      а в рпл уже привыкли к "ошибкам" судеек в пользу Бомжевика.

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      Рейтинг: +1290

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Стыдно за бомжарник

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      Рейтинг: +1290

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Да даже в студии вчера после футбола вовка быстров смеялся с аршавиным губерниевым и пирожковым)))Ну положил бревну руку на плече тот упал пеналь ну и до ладно!!! Такие пенали бомжарнику в рпл свистят не думая(((( Играл то газпром игра не че по сути не решала вот и свистнул)))

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      Рейтинг: +12415

      житель СПб 2 часа назад

      А чего вообще об этом игроков Мальме спрашивать?! Какой-то другой ответ ожидался? Просто посмотрите повтор - из него все понятно. Арабский игрок прямо сказал - он борется в штрафной. Руками. Ну и доборолся.

      3
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      Рейтинг: +9893

      Fusballer > житель СПб 2 часа назад

      А болельщиков Зенита тоже можно не спрашивать. У них всё всегда справедливо, что в пользу Зенички их всенародно любимого)))

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      Рейтинг: +14510

      paracetamol > житель СПб 16 минут назад

      Он наверно в свинарник хотел перебраться.

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      Рейтинг: +161

      Suvorov51 > Fusballer 3 минуты назад

      да никогда бомжатник не будет всенародным. они пытаются это нам по телику вдолбить. но народная команда только одна от москвы до бреста нет такого места где бы не болели за спартак

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      Рейтинг: +21712

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не хотите пенальти?.. Перекроем газ! )

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