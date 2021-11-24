Игрок «Мальме» Рикс: «Пенальти в пользу «Зенита» на 92-й минуте не было»

Футболист «Мальме» Серен Рикс выразил несогласие с судейством матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). По его мнению, рефери неверно назначил пенальти в пользу россиян на 90+2 минуте.

«Я буду осторожно говорить. Это не пенальти, но арбитр подумал иначе. Это тяжело», – цитирует Рикса «Советский спорт» со ссылкой на Expressen.

Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба .

. С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова .

. «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.

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