Игрок «Мальме» Рикс: «Пенальти в пользу «Зенита» на 92-й минуте не было»

Футболист «Мальме» Серен Рикс выразил несогласие с судейством матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1). По его мнению, рефери неверно назначил пенальти в пользу россиян на 90+2 минуте.
«Я буду осторожно говорить. Это не пенальти, но арбитр подумал иначе. Это тяжело», – цитирует Рикса «Советский спорт» со ссылкой на Expressen.
- Это был 2-й пенальти в пользу «Зенита» в этом матче. 1-й не реализовал Артем Дзюба.
- С 86-й минуты «Зенит» играл в меньшинстве поле удаления Дмитрия Чистякова.
- «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Источник: «Советский спорт»