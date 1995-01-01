Француз Турпен – главный арбитр матча «Спартак» – «Наполи»

Решительный малый, можно ставить на пенальти и красную(ые).
Неаполь будет вдвойне зол и стимулирован после перврго поражения в чемпионате.
Только выставят ли они основу?
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Наполи».
Игру обслужит француз Клеман Турпен. Ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. За VAR будет отвечать Франсуа Летексье.
- Матч состоится 24 ноября.
- В 1-м туре «Наполи» дома уступил «Спартаку» (2:3).
- Итальянский клуб в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.