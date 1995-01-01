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    Француз Турпен – главный арбитр матча «Спартак» – «Наполи»

    УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак»«Наполи».

    Игру обслужит француз Клеман Турпен. Ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. За VAR будет отвечать Франсуа Летексье.

    • Матч состоится 24 ноября.
    • В 1-м туре «Наполи» дома уступил «Спартаку» (2:3).
    • Итальянский клуб в случае победы обеспечит себе выход в плей-офф Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3418

      ySS 14 минут назад

      Решительный малый, можно ставить на пенальти и красную(ые).
      Неаполь будет вдвойне зол и стимулирован после перврго поражения в чемпионате.
      Только выставят ли они основу?

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      Рейтинг: +11672

      Литейный4 36 минут назад

      Да хоть Пьерлуиджи Коллина. Это не спасет свиней от поражения. Гыгыгы

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