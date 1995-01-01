Француз Турпен – главный арбитр матча «Спартак» – «Наполи»

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Наполи».

Игру обслужит француз Клеман Турпен. Ему будут помогать соотечественники Николя Дано и Сириль Грингор. За VAR будет отвечать Франсуа Летексье.