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    РПЛ. Дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом»

    «Ростов» и «Уфа» в 15-м туре чемпионата России обменялись двумя голами. Дублем у гостей отметился лучший бомбардир турнира Гамид Агаларов.

    Ростовчане занимают 11-е место, уфимцы идут строчкой ниже.

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Калинин, 62), Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 76).

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Ботака-Иобома (Плиев, 67), Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов (Иванов, 89), Мрзляк (Саплинов, 71), Касинтура.

    Предупреждения: Хаджикадунич, 55; Сухомлинов, 83 – Ботака-Иобома, 13; Мрзляк, 25.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +15020

      Garrincha58 6 минут назад

      русский хотя он разве русский голеадор пусть забивает глядишь как Роналду будет

      0
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      Рейтинг: +4533

      Semenycch 1 час назад

      Але, модераторы, у Дзюбы 13 очков по системе гол +пас.

      0
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      Рейтинг: +5680

      Из Твери Леха 1 час назад

      придется Дзюбе еще один хет-трик делать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +32326

      zra78 > Из Твери Леха 1 час назад

      Газпром и судьи устроят ему ещё не один хет-трик...

      3
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      Рейтинг: +47854

      MaxRnD > zra78 1 час назад

      Легко. Пару пенальти (с перебитием, если потребуется) и одно попадание в голову с отскоком в ворота

      4
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      Рейтинг: +2341

      Блямба > MaxRnD 57 минут назад

      Вот ,не понимаю..,Макса..
      Тебе-то что он сделал?
      2013—2014 Ростов 28 (17)
      2015 Ростов 11 (1)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2341

      Блямба > zra78 51 минуту назад

      Год назад(примерно) Вы спрашивали .."как удалить аккаунт с Бомбы"..
      Ожил?На вот,застрелись..https://mipped.com/polezno/9544-kak-udalit-svoi-********-na-razlichnyh-saytah.html
      А то злоба затмевает все твои многолетние достоинства.

      1
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      Рейтинг: +32326

      zra78 > Блямба 50 минут назад

      Чего???

      1
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      Рейтинг: +47854

      MaxRnD > Блямба 44 минуты назад

      70% мячей забито после попаданий Калачёва ему в голову, 20% пенальти и 10% всё остальное. Хет-трики только заведомо слабым соперникам.
      PS Cитуация, описанная в вышестоящем комментарии, из игры с Ростовом, где было 6-1

      2
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      Рейтинг: +2341

      Блямба > MaxRnD 43 минуты назад

      Нацик ростовский))

      2
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      Рейтинг: +2341

      Блямба > zra78 42 минуты назад

      значит это был клон твой..
      сейчас не найти .история коментов КП стёрта.

      0
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      Рейтинг: +32326

      zra78 > Блямба 26 минут назад

      Бал такой:)

      0
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      Рейтинг: +8041

      GoLenaStop 1 час назад

      Ростсельмаш сыграл по своим возможностям.
      Расхлябанность в начале и постоянный отыгрыш.
      А, могли выиграть...
      Ничья для команд - хороший результат! И лучший игрок матча - по делу.
      Спасибо за игру.

      3
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      Рейтинг: +47854

      MaxRnD > GoLenaStop 1 час назад

      Баштуша не было, а Хаджикадунич, как всегда привёз всё, что было возможно ((

      2
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      Рейтинг: +376

      ростов 100/100 > MaxRnD 55 минут назад

      Без Хаджикадунича лучше играли, он только вредит. Терпеть его не могу.

      1
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      Рейтинг: +2747

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Не смотрел. Но как обычно. Что млять за состав основной сборной когда молодежь забивает как пулемет и выносит испанцев.

      0
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      Рейтинг: +3414

      ySS 1 час назад

      Не самый лучший матч Ростова,, но и не худший.

      2
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      Рейтинг: +438

      Riot Zero 1 час назад

      Дубль Агаларова и Кукуляк, помогли «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом»

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