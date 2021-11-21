РПЛ. Дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом»

«Ростов» и «Уфа» в 15-м туре чемпионата России обменялись двумя голами. Дублем у гостей отметился лучший бомбардир турнира Гамид Агаларов.

Ростовчане занимают 11-е место, уфимцы идут строчкой ниже.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Калинин, 62), Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 76).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Ботака-Иобома (Плиев, 67), Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов (Иванов, 89), Мрзляк (Саплинов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Хаджикадунич, 55; Сухомлинов, 83 – Ботака-Иобома, 13; Мрзляк, 25.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ