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  • РПЛ. Дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом»

РПЛ. Дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом»

21 ноября 2021, 15:53
22

«Ростов» и «Уфа» в 15-м туре чемпионата России обменялись двумя голами. Дублем у гостей отметился лучший бомбардир турнира Гамид Агаларов.

Ростовчане занимают 11-е место, уфимцы идут строчкой ниже.

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Уфа – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Агаларов, 16; 1:1 – Полоз, 21 (с пенальти); 1:2 – Агаларов, 57 (с пенальти); 2:2 – Альмквист, 60.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков (Калинин, 62), Хаджикадунич, Байрамян, Глебов, Сухомлинов, Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 76).

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлeв, Ботака-Иобома (Плиев, 67), Кротов, Алиев, Камилов, Голубев, Агаларов (Иванов, 89), Мрзляк (Саплинов, 71), Касинтура.

Предупреждения: Хаджикадунич, 55; Сухомлинов, 83 – Ботака-Иобома, 13; Мрзляк, 25.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (22)
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ySS
1637499478
Не самый лучший матч Ростова,, но и не худший.
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Красногорск_Фан
1637499684
Не смотрел. Но как обычно. Что млять за состав основной сборной когда молодежь забивает как пулемет и выносит испанцев.
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GoLenaStop
1637499781
Ростсельмаш сыграл по своим возможностям. Расхлябанность в начале и постоянный отыгрыш. А, могли выиграть... Ничья для команд - хороший результат! И лучший игрок матча - по делу. Спасибо за игру.
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Из Твери Леха
1637499845
придется Дзюбе еще один хет-трик делать.
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Garrincha58
1637505265
русский хотя он разве русский голеадор пусть забивает глядишь как Роналду будет
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Бриг
1637507479
Дзюба еще сделает!
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GoLenaStop
1637510449
Интересный игрок, главное, чтоб не заелся.
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paracetamol
1637563047
Интересно, сколько бы Фуфа очков набрала без Агаларова?
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