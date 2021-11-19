Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин жалеет о том, что не подошел к болельщикам после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Этот матч стал последним для Семина на посту тренера «Ростова».

— В «Локомотиве» вы всегда подходили к болельщикам и благодарили их за поддержку. Глебов после матча с «Чайкой» извинялся перед болельщиками. Вы там были?

— Нет. Это была моя большая ошибка, что я не подошел. Я ушел в раздевалку, очень расстроенный. Нужно всегда подходить. Мы играем ради болельщиков.

Вот сейчас была пандемия и футбол был пресным во всем мире. Сейчас, как пустили на трибуны — другое дело, поинтересней пошли матчи. Энергетика должна быть. Без болельщиков футбола нет.