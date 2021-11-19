Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка»

Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка»

19 ноября 2021, 12:59
1

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин жалеет о том, что не подошел к болельщикам после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Этот матч стал последним для Семина на посту тренера «Ростова».

— В «Локомотиве» вы всегда подходили к болельщикам и благодарили их за поддержку. Глебов после матча с «Чайкой» извинялся перед болельщиками. Вы там были?

— Нет. Это была моя большая ошибка, что я не подошел. Я ушел в раздевалку, очень расстроенный. Нужно всегда подходить. Мы играем ради болельщиков.

Вот сейчас была пандемия и футбол был пресным во всем мире. Сейчас, как пустили на трибуны — другое дело, поинтересней пошли матчи. Энергетика должна быть. Без болельщиков футбола нет.

  • «Ростов» уволил Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
  • Он возглавлял команду с 4 августа по 25 сентября.
  • При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Источник: Sport24
Россия. Кубок Чайка Ростов Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1637324669
Самая большая ошибка - это то, что Ростов пригласил Семина.
Ответить
Главные новости
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
2
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
3
Орлов – о Даку: «Пока не вписался в футбол Карседо»
13:15
3
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
13
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
10
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:42
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:40
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:37
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+