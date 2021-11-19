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    Семин – о поражении «Ростова» от «Чайки»: «Я не подошел к болельщикам после матча. Это моя большая ошибка»

    Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин жалеет о том, что не подошел к болельщикам после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России.

    Этот матч стал последним для Семина на посту тренера «Ростова».

    — В «Локомотиве» вы всегда подходили к болельщикам и благодарили их за поддержку. Глебов после матча с «Чайкой» извинялся перед болельщиками. Вы там были?

    — Нет. Это была моя большая ошибка, что я не подошел. Я ушел в раздевалку, очень расстроенный. Нужно всегда подходить. Мы играем ради болельщиков.

    Вот сейчас была пандемия и футбол был пресным во всем мире. Сейчас, как пустили на трибуны — другое дело, поинтересней пошли матчи. Энергетика должна быть. Без болельщиков футбола нет.

    • «Ростов» уволил Семина, несмотря на контракт с ним до 2023 года.
    • Он возглавлял команду с 4 августа по 25 сентября.
    • При нем ростовчане провели 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2797

      Бухбух 1 час назад

      Самая большая ошибка - это то, что Ростов пригласил Семина.

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