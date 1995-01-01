Есть ощущение, что корень зла в этой команде - погба.
Что с Жозе не мог ужиться и истерил, что сейчас
Надо слить погба обратно в ювентус, и дела попрут в гору
Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» согласны, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер должен уйти в отставку. Речь идет об опытных игроках.
Сульшера может заменить глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.
- Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.