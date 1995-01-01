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    Mirror: опытные игроки «Манчестер Юнайтед» хотят отставки Сульшера

    Ряд футболистов «Манчестер Юнайтед» согласны, что главный тренер Уле-Гуннар Сульшер должен уйти в отставку. Речь идет об опытных игроках.

    Сульшера может заменить глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.

    • Сульшер в последних 6 матчах АПЛ набрал меньше очков (4), чем набрали со своими командами уже уволенные Нуну (6) и Дани Фарке (5).
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 6-м.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +417

      PFC CSKA MOSCOW 20 минут назад

      Есть ощущение, что корень зла в этой команде - погба.
      Что с Жозе не мог ужиться и истерил, что сейчас
      Надо слить погба обратно в ювентус, и дела попрут в гору

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