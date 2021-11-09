«Уфа» хочет продать Агаларова минимум за 6 миллионов

Стало известно, сколько должен заплатить «Уфе» потенциальный покупатель нападающего Гамида Агаларова.

По информации журналиста Ивана Карпова, башкирский клуб рассчитывает продать 21-летнего форварда минимум за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Агаларову проявляет «Динамо». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что столичный клуб не отправлял запрос по трансферу футболиста.