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    «Уфа» хочет продать Агаларова минимум за 6 миллионов

    Стало известно, сколько должен заплатить «Уфе» потенциальный покупатель нападающего Гамида Агаларова.

    По информации журналиста Ивана Карпова, башкирский клуб рассчитывает продать 21-летнего форварда минимум за 6 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что интерес к Агаларову проявляет «Динамо». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что столичный клуб не отправлял запрос по трансферу футболиста.

    • Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. Он забил 11 голов в 14 матчах.
    • Нападающий был признан лучшим игроком лиги в октябре.
    • Форвард «Уфы» был в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи, но в окончательную заявку не попал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18271

      JTherry 1 минуту назад

      и откуда Ваня Карпов знает про Агаларова и про 6 лимонов, если даже Газик не знает...?)

      0
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      Рейтинг: +12

      Demgel 8 минут назад

      Лишь бы не Зенит............

      0
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