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«Уфа» хочет продать Агаларова минимум за 6 миллионов

9 ноября 2021, 22:28
10

Стало известно, сколько должен заплатить «Уфе» потенциальный покупатель нападающего Гамида Агаларова.

По информации журналиста Ивана Карпова, башкирский клуб рассчитывает продать 21-летнего форварда минимум за 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Агаларову проявляет «Динамо». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что столичный клуб не отправлял запрос по трансферу футболиста.

  • Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. Он забил 11 голов в 14 матчах.
  • Нападающий был признан лучшим игроком лиги в октябре.
  • Форвард «Уфы» был в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи, но в окончательную заявку не попал.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (10)
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Demgel
1636486237
Лишь бы не Зенит............
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JTherry
1636486655
и откуда Ваня Карпов знает про Агаларова и про 6 лимонов, если даже Газик не знает...?)
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Томик
1636487608
Да ладно. Там уже за Макарова три цены Агаларова отдали. Куда ещё шесть?
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серега кашин
1636489668
в клубах ничего не знают а какой то журналюга знает все
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ySS
1636489920
Гаспром купитего у Рубина за 50 тыщ и сделает левого защитника
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paracetamol
1636530343
Уфе все равно. Все деньги Газизов заберет!
Ответить
Hektor 84
1636558698
Башкирский работорговец вывесил ценник. По любому это его игры. Не факт что Динамо им интересовалось. Просто агенты закинули утку.
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