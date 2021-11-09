«Уфа» хочет продать Агаларова минимум за 6 миллионов

Стало известно, сколько должен заплатить «Уфе» потенциальный покупатель нападающего Гамида Агаларова.
По информации журналиста Ивана Карпова, башкирский клуб рассчитывает продать 21-летнего форварда минимум за 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Агаларову проявляет «Динамо». Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что столичный клуб не отправлял запрос по трансферу футболиста.
- Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. Он забил 11 голов в 14 матчах.
- Нападающий был признан лучшим игроком лиги в октябре.
- Форвард «Уфы» был в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи, но в окончательную заявку не попал.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова