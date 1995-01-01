Лучший бомбардир РПЛ Агаларов близок к переходу в «Динамо»

Переход в Динамо представляется перспективным и не только в плане повышения в классе и зарплаты , но и в том что попадёт к тренеру умеющему работать с молодёжью в этом плане и вариант со Слуцким был бы так же хорош.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в другом клубе.
По информации журналиста Ивана Карпова, 21-летний форвард близок к переходу в «Динамо».
- Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. Он забил 11 голов в 14 матчах.
- Нападающий был признан лучшим игроком лиги в октябре.
- Форвард «Уфы» был в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи, но в окончательную заявку не попал.