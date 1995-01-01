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    Лучший бомбардир РПЛ Агаларов близок к переходу в «Динамо»

    Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации журналиста Ивана Карпова, 21-летний форвард близок к переходу в «Динамо».

    • Агаларов – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ. Он забил 11 голов в 14 матчах.
    • Нападающий был признан лучшим игроком лиги в октябре.
    • Форвард «Уфы» был в расширенном составе сборной России на ноябрьские матчи, но в окончательную заявку не попал.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1233

      моэм 7 минут назад

      Переход в Динамо представляется перспективным и не только в плане повышения в классе и зарплаты , но и в том что попадёт к тренеру умеющему работать с молодёжью в этом плане и вариант со Слуцким был бы так же хорош.

      0
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      Рейтинг: +6579

      серега кашин 9 минут назад

      набивание цены молодого парня агентами

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      Рейтинг: +3795

      FENIX-SL 14 минут назад

      очень надеюсь на то, чтобы гамиды и зелимханы заполонили состав сборной России
      дабы пуканы тех кто против отмены лимита горели бесконечно
      никаких бразильцев в команде!!!!!!!

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      Рейтинг: -87

      Suvorov51 22 минуты назад

      ну если честно то лучше динамо чем бомжатник. хотя раньше я относился нормально к зениту. но как стали навязывать что это самый сильныи супер клуб.да еще такие спец как орлов .радимов и шляпа клуб стал шалавой а к шалаве и отношение как к щениту

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      Рейтинг: +1292

      Manilov 31 минуту назад

      Чушь. Агаларов обычный хламарь. Не будет его в Динамо. Игры агента.

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      Рейтинг: +3249

      Кузьмич на трибуне 49 минут назад

      Агаларов будет забивать ещё больше. В компании с Захаряном и Тюкавиным , они шороху наделают.

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      Рейтинг: +12

      Demgel > Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Надежда .Динамо сейчас очень интересный клуб)

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      Рейтинг: +12219

      житель СПб 57 минут назад

      Динамо последовательно скупает всех лучших и самых перспективных игроков российских Лиги. Недавно еще здесь все ругали за такие действия Зенит. Жду возмущенного хора справедливых голосов против Динамо!

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      Рейтинг: +2117

      acor94 > житель СПб 36 минут назад

      А кого мы перспективного купили то, Соловьёва?)))

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      Рейтинг: -87

      Suvorov51 > житель СПб 27 минут назад

      Так раньше были кони и динамо киев. сейчас гадкий промгаз и втб. ну правда втб не имеет фарм клубов а бомжатник их плодит

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      Рейтинг: +3795

      FENIX-SL > житель СПб 13 минут назад

      если зенит так делает, другим нельзя?

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      Рейтинг: +68096

      insider_retro 1 час назад

      Агент Гамида рад больше игрока, Динамо и Уфы вместе взятых :)) Пруха!

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      Рейтинг: +18271

      JTherry > insider_retro 26 минут назад

      как бы Агаларов не стал вторым Уруновым...) "стрельнул" раз в чемпионате и - потух... да и Газик вряд ли продаст его дешево...

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