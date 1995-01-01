Серия А. «Милан» и «Интер» сыграли вничью, Лаутаро Мартинес не забил пенальти

Олени со срач тв вместо первого тайма показывали формулу 1))) кто то смотрит это говно? Когда уже хаспром отъе бется от этого канала. И он будет как раньше называться Россия 2 и на нем регулярно будут показывать преимущественно футбол. И европейский и российский.
Закончился центральный матч 12-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером». Команды сыграли вничью – 1:1.
На 27-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.
«Милан» набрал 32 очка и сравнялся с лидирующим «Наполи». «Интер» занимает третье место (25 очков).
Италия. Серия А. 12-й тур
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 11 (с пенальти); 1:1 – де Врей, 17 (в свои ворота).
Незабитый пенальти: Мартинес, 27.