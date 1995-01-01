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    Серия А. «Милан» и «Интер» сыграли вничью, Лаутаро Мартинес не забил пенальти

    Закончился центральный матч 12-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Интером». Команды сыграли вничью – 1:1.

    На 27-й минуте форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

    «Милан» набрал 32 очка и сравнялся с лидирующим «Наполи». «Интер» занимает третье место (25 очков).

    Италия. Серия А. 12-й тур

    Милан – Интер – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чалханоглу, 11 (с пенальти); 1:1 – де Врей, 17 (в свои ворота).

    Незабитый пенальти: Мартинес, 27.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12488

      Hektor 84 23 минуты назад

      Олени со срач тв вместо первого тайма показывали формулу 1))) кто то смотрит это говно? Когда уже хаспром отъе бется от этого канала. И он будет как раньше называться Россия 2 и на нем регулярно будут показывать преимущественно футбол. И европейский и российский.

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