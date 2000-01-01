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    Лига Европы. «Спартак» встретится с «Лестером»

    Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

    Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», ее начало запланировано на 23:00 мск.

    Две недели назад англичане победили в Москве со счетом 4:3.

    В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Спартак».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии19
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      Рейтинг: +12028

      житель СПб 16 минут назад

      Вот болельшики Спартака любят сравнивать - кто из неадекватов клубных - больший неадекват. Обращу внимание - здесь все болельщики Зенита (не я один!) желают Спартаку удачи! Разными словами, с большей или меньшей уверенностью - но желают! (Это, кстати, - разительно отличается от многих "пожеланий" Зениту - ну да Бог с ними...)
      Я сейчас о другом. Вот мне сказали болельщики спартаковские спасибо за пожелания... За что?! Ведь Спартак - это не из Новой Зеландии, это НАШ, РОДНОЙ, РОССИЙСКИЙ клуб! Мои пожелания успеха ему - совершенно нормальны! И я буду вместе с другими ночью смотреть матч перед работой, и болеть за Спартак. А как иначе!?
      Другое дело, что, когда мы поздравляем болельщиков Спартака с победами, с удачной игрой их Клуба - тут "спасибо" уместно.
      В общем, давайте все вместе надеяться на лучшее!

      1
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      Рейтинг: +2039

      Январь 59 16 минут назад

      Пожелаю победу. Надеюсь что приложат все усилия для этого.

      0
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      Рейтинг: +17364

      derrik2000 2 часа назад

      С этими, кто сейчас выходит на поле в кб-футболке + засланный казачок Рассказов... (((
      И не дай Бог разжиревшую звЯзду местного рОзлива Максименко в ворота поставят...

      3
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      Рейтинг: +12737

      ilichkadr > derrik2000 1 час назад

      Если Спартак сыграет с Лестером как в Москве, то можно добиться приемлемого результата. Спартак и Лестер по стилю игры очень схожы, не зря случился счёт 3:4. Если Руй опять начнёт тасовать, то не миновать серьёзного поражения.

      0
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      Рейтинг: +2213

      Klaido > derrik2000 1 час назад

      Рассказова не будет - травмировался, судя по сообщениям клуба

      0
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      Рейтинг: +703

      OOOVVV. 2 часа назад

      Удачи СпаМу, на неё только надежда.

      2
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      Рейтинг: +12737

      ilichkadr > OOOVVV. 1 час назад

      А на Локо с сараем надежды нет?

      0
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      Рейтинг: +3412

      raritet 2 часа назад

      Конечно , было бы хорошо если бы Спартак сегодня смог что то противопоставить Лестеру. Расклады не в пользу Спартака, но всякое бывает...

      1
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      Рейтинг: +29301

      VVM1964 > raritet 1 час назад

      Видишь предпосылки возможности сыграть успешно ? Я - НЕТ ((( Остается надеяться на СВЕРХ УДАЧУ !

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      Рейтинг: +2418

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Желаю победы.

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      Рейтинг: +24023

      slavutiq70 2 часа назад

      Поставил на своих чутка . уж слишком ставка привлекательная . чем чёрт не шутит . надо ведь и честь когда то восстанавливать . позор Питера не смыт ....

      2
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      Рейтинг: +12737

      ilichkadr > slavutiq70 1 час назад

      Как бы позор Питера не размешали в новой консистенции.

      1
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      Рейтинг: +1630

      Блямба 2 часа назад

      Жаль поздновато поболеть.. Так бы я тоже..
      И красное с белым смешать.. И вкус, и приход..
      Вперёд.

      3
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      Рейтинг: +237

      ussr064 2 часа назад

      Ну докажите что Спартак родом из СССР . хватит уже позора .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +26356

      silver29 2 часа назад

      Конечно чудеса встречаются, 2 ноября 1983 г. Астон-Вилла- Спартак 1-2, годом ранее обыгран Арсенал на его поле, почему бы не сегодня.

      3
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      ...
      Рейтинг: +24023

      slavutiq70 > silver29 1 час назад

      Смотрел все эти матчи . но тогда это было не чудо . а вполне реально ...

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