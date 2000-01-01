Лига Европы. «Спартак» встретится с «Лестером»

Вот болельшики Спартака любят сравнивать - кто из неадекватов клубных - больший неадекват. Обращу внимание - здесь все болельщики Зенита (не я один!) желают Спартаку удачи! Разными словами, с большей или меньшей уверенностью - но желают! (Это, кстати, - разительно отличается от многих "пожеланий" Зениту - ну да Бог с ними...)
Я сейчас о другом. Вот мне сказали болельщики спартаковские спасибо за пожелания... За что?! Ведь Спартак - это не из Новой Зеландии, это НАШ, РОДНОЙ, РОССИЙСКИЙ клуб! Мои пожелания успеха ему - совершенно нормальны! И я буду вместе с другими ночью смотреть матч перед работой, и болеть за Спартак. А как иначе!?
Другое дело, что, когда мы поздравляем болельщиков Спартака с победами, с удачной игрой их Клуба - тут "спасибо" уместно.
В общем, давайте все вместе надеяться на лучшее!
Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».
Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», ее начало запланировано на 23:00 мск.
Две недели назад англичане победили в Москве со счетом 4:3.
В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Спартак».