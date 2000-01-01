Лига Европы. «Спартак» встретится с «Лестером»

Сегодня, 4 ноября, состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Лестером» и «Спартаком».

Игра пройдет в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», ее начало запланировано на 23:00 мск.

Две недели назад англичане победили в Москве со счетом 4:3.

В прямом эфире встречу покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» – «Спартак».