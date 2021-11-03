Лига чемпионов. «Лилль» обыграл «Севилью», «Вильярреал» победил «Янг Бойз»

«Лилль» одержал волевую победу над «Севильей» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов и поднялся на второе место в группе G.

«Вильярреал» победил «Янг Бойз» (2:0) и догнал «МЮ» в группе F.

Лига чемпионов. Группа G. 4-й тур

Севилья (Испания) – Лилль (Франция) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Окампос, 15; 1:1 – Дэвид (с пенальти), 43; 1:2 – Иконе, 51.

Лига чемпионов. Группа F. 4-й тур

Вильярреал (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Капу, 36; 2:0 – Груневелд, 89.

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