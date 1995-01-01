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    Конте – о назначении в «Тоттенхэм»: «Очень рад вернуться к тренерской работе в амбициозном клубе»

    Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями после заключения контракта с лондонским клубом.

    «Я очень рад вернуться к тренерской работе в амбициозном клубе, выступающем в АПЛ. У «Тоттенхэма» есть желание вернуться на ведущие роли. С нетерпением жду, когда приступлю к выполнению обязанностей. Здесь очень современная инфраструктура и один из лучших стадионов мира.

    Хочу передать команде и болельщикам страсть, характер и целеустремленность, которые всегда характеризовали меня как тренера и футболиста.

    Летом я отказал «Тоттенхэму», поскольку только ушел из «Интера» и нуждался в отдыхе. Сейчас же меня убедили заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить команду именно мне. Теперь, когда возможность предоставилась вновь, я решил воспользоваться ею, не имея каких-либо сомнений», – сказал итальянец.

    • Соглашение Конте рассчитано до 2023 года, в нем есть опция продления.
    • Ожидается, что в «Тоттенхэме» он будет зарабатывать 18,3 миллиона евро за сезон.
    • Руководство клуба пообещало тренеру на трансферы более 100 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21603

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Успехов Конте и Контенхэму!

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