Конте – о назначении в «Тоттенхэм»: «Очень рад вернуться к тренерской работе в амбициозном клубе»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился впечатлениями после заключения контракта с лондонским клубом.

«Я очень рад вернуться к тренерской работе в амбициозном клубе, выступающем в АПЛ. У «Тоттенхэма» есть желание вернуться на ведущие роли. С нетерпением жду, когда приступлю к выполнению обязанностей. Здесь очень современная инфраструктура и один из лучших стадионов мира.

Хочу передать команде и болельщикам страсть, характер и целеустремленность, которые всегда характеризовали меня как тренера и футболиста.

Летом я отказал «Тоттенхэму», поскольку только ушел из «Интера» и нуждался в отдыхе. Сейчас же меня убедили заразительный энтузиазм и решимость Дэниела Леви, который хотел доверить команду именно мне. Теперь, когда возможность предоставилась вновь, я решил воспользоваться ею, не имея каких-либо сомнений», – сказал итальянец.