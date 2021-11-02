«РБ-Спорт»: Галактионов – главный кандидат на пост тренера «Химок», Юран – запасной вариант

«Химки» продолжают искать нового главного тренера, который заменит на этом посту уволенного Игоря Черевченко.
По информации «РБ-Спорт», основным претендентом считается Михаил Галактионов, возглавляющий молодежную сборную России. 37-летний специалист пытается договориться с РФС о совмещении.
Запасной вариант для «Химок» – Сергей Юран из «СКА-Хабаровска». Стороны уже провели переговоры о возможном сотрудничестве.
Подмосковный клуб намерен объявить имя нового тренера до 11 ноября.
- По итогам 13 туров команда занимает 15-е место в таблице РПЛ.
- Юран уже тренировал «Химки» в 2008 и 2020 годах.
Источник: «РБ-Спорт»