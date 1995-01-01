Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    «РБ-Спорт»: Галактионов – главный кандидат на пост тренера «Химок», Юран – запасной вариант

    «Химки» продолжают искать нового главного тренера, который заменит на этом посту уволенного Игоря Черевченко.

    По информации «РБ-Спорт», основным претендентом считается Михаил Галактионов, возглавляющий молодежную сборную России. 37-летний специалист пытается договориться с РФС о совмещении.

    Запасной вариант для «Химок» – Сергей Юран из «СКА-Хабаровска». Стороны уже провели переговоры о возможном сотрудничестве.

    Подмосковный клуб намерен объявить имя нового тренера до 11 ноября.

    • По итогам 13 туров команда занимает 15-е место в таблице РПЛ.
    • Юран уже тренировал «Химки» в 2008 и 2020 годах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90732
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67962
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru