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  • РПЛ. «Сочи» победил тульский «Арсенал» и поднялся на третье место, у Кассьеры дубль

РПЛ. «Сочи» победил тульский «Арсенал» и поднялся на третье место, у Кассьеры дубль

31 октября 2021, 18:22
44

«Сочи» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

Два гола забил нападающий Матео Кассьера. У него пять мячей в нынешнем сезоне, он лучший бомбардир команды.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на третье место в РПЛ. «Арсенал» занимает 14-ю строчку (12 очков).

Россия. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: Кассьера, 2; 1:1 – Кангва, 66; 1:2 – Кассьера, 79.

Арсенал: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Кангва, 57), Костадинов (Камболов, 83), Кангва, Давиташвили (Ткачев, 57), Луценко (Марков, 73).

Сочи: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов (Заика, 81), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 69), Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Кассьерра (Барсов, 81).

Предупреждения: Чаушич, 61 – Юсупов, 75; Прохин, 84; Заика, 88.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Арсенал Сочи Кассьерра Матео
Комментарии (44)
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житель СПб
1635693856
Поздравления Сочи! Выиграли в гостях, в непростом матче!
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sobaka120982
1635693939
Олееее олееее олеееее!!! Наш город победил!!!!! Всех наших с победой!!!!!
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Ловкий Бубен
1635694191
Сочи ! ! Сочи !! Красавцы ! Тяжёлый матч , заслуженная победа !
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Ловкий Бубен
1635694474
Лохомотьё не должно было быть на второй строчке, но и это временно, обходчики там долго не продержатся , надеюсь Сочи и Зенит будут представлять команду в ЛЧ
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Красногорск_Фан
1635694514
Из всего матча кой полностью не смотрел выделю Кассьеру. Просто прекрасно, что такие игроки в нашем чемпионате. Украшение.
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Sancho010365
1635694747
Обе команды старались. Игорь Смольников всегда молодец. Показалось, Сочи были уверены, что получат три очка! На легке уверенно у них закончилось, не считая штанги у своих ворот. Единственно что плохо, рядом не оказались с 24 баллами Сочи и Краснодар. Сочи, с победой!
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Дедуктор
1635695472
Сочинские орлы - лучшая команда РПЛ. Хрюканы - худшая команда РПЛ. По соотношению "цена - результат/качество". Без обид, если что. Это чистая математика. Самая точная наука.
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sochi-2013
1635695861
Два тайма- две разные команды. Молодцы, что додавили, но физику надо улучшать.
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portero
1635696326
Сочи молодцы!!! А то Краснодар слился, пусть хоть соседи вверх поднимаются...
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Zubo
1635707250
Сочи на втором месте, не на третьем
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