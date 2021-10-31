РПЛ. «Сочи» победил тульский «Арсенал» и поднялся на третье место, у Кассьеры дубль

«Сочи» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

Два гола забил нападающий Матео Кассьера. У него пять мячей в нынешнем сезоне, он лучший бомбардир команды.

«Сочи» набрал 24 очка и поднялся на третье место в РПЛ. «Арсенал» занимает 14-ю строчку (12 очков).

Россия. РПЛ. 13-й тур

Арсенал (Тула) – Сочи – 1:2 (0:1)

Голы: Кассьера, 2; 1:1 – Кангва, 66; 1:2 – Кассьера, 79.

Арсенал: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Кангва, 57), Костадинов (Камболов, 83), Кангва, Давиташвили (Ткачев, 57), Луценко (Марков, 73).

Сочи: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов (Заика, 81), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 69), Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Кассьерра (Барсов, 81).

Предупреждения: Чаушич, 61 – Юсупов, 75; Прохин, 84; Заика, 88.

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