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    РПЛ. «Сочи» победил тульский «Арсенал» и поднялся на третье место, у Кассьеры дубль

    «Сочи» в гостевом матче 13-го тура чемпионата России обыграл тульский «Арсенал» (2:1).

    Два гола забил нападающий Матео Кассьера. У него пять мячей в нынешнем сезоне, он лучший бомбардир команды.

    «Сочи» набрал 24 очка и поднялся на третье место в РПЛ. «Арсенал» занимает 14-ю строчку (12 очков).

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Арсенал (Тула) – Сочи – 1:2 (0:1)

    Голы: Кассьера, 2; 1:1 – Кангва, 66; 1:2 – Кассьера, 79.

    Арсенал: Коченков, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Чаушич (Гулиев, 83), Хлусевич (Кангва, 57), Костадинов (Камболов, 83), Кангва, Давиташвили (Ткачев, 57), Луценко (Марков, 73).

    Сочи: Заболотный, Терехов, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Юсупов (Заика, 81), Цаллагов, Нобоа (Ангбан, 69), Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Кассьерра (Барсов, 81).

    Предупреждения: Чаушич, 61 – Юсупов, 75; Прохин, 84; Заика, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии35
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      Рейтинг: +53724

      portero 50 минут назад

      Сочи молодцы!!!
      А то Краснодар слился, пусть хоть соседи вверх поднимаются...

      4
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      Рейтинг: +5444

      sochi-2013 58 минут назад

      Два тайма- две разные команды.
      Молодцы, что додавили, но физику надо улучшать.

      4
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      Рейтинг: +14

      Бомж Болотный 1 час назад

      встретились 2 обидчика Зенита , победил филиал , похоже в этом сезоне Питер будет представлен в ЛЧ двумя клубами

      2
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      Рейтинг: +1052

      tushkanlz > Бомж Болотный 1 час назад

      Хорошо бы...

      3
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      Рейтинг: +4224

      Zubo > Бомж Болотный 24 минуты назад

      Зенит филиал Сочи,а не наоборот,а Арсенал филиал Зенита, Спартак это фарм клуб Сочи и Зенита, а Зенит фарм клуб Сочи как и Спартак, к бабке не ходи Очки же Сочи подарили как и Спартак значит филиал, ну и Зенит лег под Арсенал чтобы никто не догадался

      0
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      Рейтинг: +3684

      Дедуктор 1 час назад

      Сочинские орлы - лучшая команда РПЛ.
      Хрюканы - худшая команда РПЛ. По соотношению "цена - результат/качество".
      Без обид, если что. Это чистая математика. Самая точная наука.

      4
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      Рейтинг: +14

      Бомж Болотный > Дедуктор 57 минут назад

      Да , филиалу респект ,так держать !!!!

      0
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      Рейтинг: +3938

      mopecekca > Дедуктор 29 минут назад

      Ни минуты без Спартака, да? ..******

      1
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      Рейтинг: +1090

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Бомжары лазурные будут сделку делать - у филиала кассьера заберут или провернут как с суторминым за 50к,а им пол десятка своего шлака подгонит или купят пяток бразильцев))) Но все ровно стыдно за бомжатню

      2
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      Рейтинг: +22

      Азбука 1 час назад

      Посмотрел сегодня игру Хлусевича. Видать парень действительно отхватил жирный контракт на ферме. Жизнь удалась и футбол закончился.

      3
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      Рейтинг: +14790

      Garrincha58 > Азбука 36 минут назад

      а он сегодня играл?

      0
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      Рейтинг: +1089

      Sancho010365 1 час назад

      Обе команды старались. Игорь Смольников всегда молодец. Показалось, Сочи были уверены, что получат три очка! На легке уверенно у них закончилось, не считая штанги у своих ворот. Единственно что плохо, рядом не оказались с 24 баллами Сочи и Краснодар. Сочи, с победой!

      4
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      Рейтинг: +3372

      tarasofka 1 час назад

      такими темпами сочи могут заскочить в лч. тем временем, великий спартак возглавляет вторую половину таблицы. хоть где-то лучшие, пусть и среди днищЪ))

      7
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      Рейтинг: +32271

      zra78 > tarasofka 1 час назад

      Только в ваших умах...

      4
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      Рейтинг: +1090

      БОМЖАРНИК > tarasofka 1 час назад

      Ага и будут на пару Россию смешить два нубо клуба) бомжарня и мелкий филиал)))

      5
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      Рейтинг: +14790

      Garrincha58 > tarasofka 34 минуты назад

      вы о чём такое ощущение что идёт 25-27 тур ещё играть и играть какие могут быть раздачи титулов и путёвок в ЕК

      1
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      Рейтинг: +18054

      JTherry > БОМЖАРНИК 24 минуты назад

      во-первых, в следующем сезоне в ЛЧ попадет 1 клуб, и то - в квалификацию, поскольку Россия опустится в рейтинге УЕФА на 16 место, во-вторых, сегодня карма настигла Буланова, его зенит-2 просрал в ФНЛ Ленинградцу 1:7...))

      2
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      Рейтинг: +2373

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Из всего матча кой полностью не смотрел выделю Кассьеру. Просто прекрасно, что такие игроки в нашем чемпионате. Украшение.

      5
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      Рейтинг: +1758

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Лохомотьё не должно было быть на второй строчке, но и это временно, обходчики там долго не продержатся , надеюсь Сочи и Зенит будут представлять команду в ЛЧ

      3
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      Рейтинг: +2373

      Красногорск_Фан > Ловкий Бубен 1 час назад

      Я конечно понимаю что жаба давит за количество чемпионств Спартака и кубков Локо, но ничего, вы держитесь. Счастья вам, здоровья. На пару с ФК Роттенберг.

      6
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      Рейтинг: +32271

      zra78 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Не обращай внимания на тупых дегенератов...

      6
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      Рейтинг: +1879

      фанат джигурды > Ловкий Бубен 1 час назад

      Куда, уж, Паровозам до грозы Партизанов. Ой, Партизан вроде в ЛК играет.

      3
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      Рейтинг: +18054

      JTherry > Красногорск_Фан 15 минут назад

      бубен на то и бубен, чтобы болеть за бомжей... это он за фарм-клуб переживает, в ЛЧ хотят вместе...)))) а в ЛЧ в следующем сезоне от России попадет 1 клуб и 3 в ЛК, в ЛЕ попадут через ЛЧ, если проиграют квалификацию......

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