ФНЛ. Гол лучшего бомбардира турнира Юшина не спас «Нефтехимик» от поражения от «СКА-Хабаровска», у хабаровчан забил Тихонов

«СКА-Хабаровск» Сергея Юрана добился волевой победы над «Нефтехимиком». Хабаровчане отстают от зоны переходных матчей на два очка.
У «СКА-Хабаровска» победный мяч забил сын главного тренера «Астаны» Андрея Тихонова Михаил.
«Нефтехимик» занимает третью строчку. Очередной гол за команду забил лучший бомбардир сезона ФНЛ Александр Юшин.
Россия. ФНЛ. 20-й тур
СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Юшин, 23; 1:1 – Караев, 35 (с пенальти); 2:1 – Тихонов, 85; 3:1 – Смирнов, 90+4.
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Источник: Бомбардир.ру