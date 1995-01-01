Серия А. «Верона» благодаря дублю Симеоне обыграла «Ювентус», у туринцев перед «Зенитом» три матча без побед

«Ювентус» в чемпионате Италии проиграл второй раз за неделю. В 11-м туре туринцы уступили в гостях «Вероне», у которой дубль оформил сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Джованни.

На прошлой неделе Симеоне оформил покер бывшему клубу отца «Лацио». «Верона» идет в таблице восьмой.

У «Ювентуса» три матча подряд без побед. Следующий соперник – «Зенит» в Лиге чемпионов.

Италия. Серия А. 11-й тур

Верона – Ювентус – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 11; 2:0 – Симеоне, 14; 2:1 – Маккенни, 80.

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