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    Серия А. «Верона» благодаря дублю Симеоне обыграла «Ювентус», у туринцев перед «Зенитом» три матча без побед

    «Ювентус» в чемпионате Италии проиграл второй раз за неделю. В 11-м туре туринцы уступили в гостях «Вероне», у которой дубль оформил сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне Джованни.

    На прошлой неделе Симеоне оформил покер бывшему клубу отца «Лацио». «Верона» идет в таблице восьмой.

    У «Ювентуса» три матча подряд без побед. Следующий соперник – «Зенит» в Лиге чемпионов.

    Италия. Серия А. 11-й тур

    Верона – Ювентус – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 11; 2:0 – Симеоне, 14; 2:1 – Маккенни, 80.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90696

      zigbert 49 минут назад

      Слабая игра Ювентуса только на руку Зениту.

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      Рейтинг: +348

      kazak1975 52 минуты назад

      Жаль, Ювентус не играет по-московски. Придётся висарь повалидолить перед просмотром. Однако- верю в Зенитушку )))

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      Рейтинг: +10138

      Вомбат 52 минуты назад

      Увы, на Зените Юве отыграется за все эти три матча без побед. Чтобы этого не произошло, нужно чудо. Ибо РПЛ -- дно по сравнению с серией А.

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      Рейтинг: +2351

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ювентус уже не тот. Так и намекает - Зенит, Возьми меня жестко, во все ирки старой Сеньеры

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      Рейтинг: +6114

      vladik12 1 час назад

      Вот на "Бзените" и отыграется старуха.

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