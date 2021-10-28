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  • Sport.es: «Барса» может продать Бускетса, Пике и Альбу после увольнения Кумана. Руководство недовольно их игрой

Sport.es: «Барса» может продать Бускетса, Пике и Альбу после увольнения Кумана. Руководство недовольно их игрой

28 октября 2021, 16:55
6

«Барселона» может продать нескольких футболистов после отставки Рональда Кумана с поста главного тренера.

По информации Sport.es, руководство клуба недовольно игрой Жерара Пике, Жорди Альбы, Серхио Бускетса и еще нескольких футболистов. В клубе считают, что им нет места в новом проекте.

  • Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
  • «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
  • Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.

Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Бускетс Серхио Альба Жорди Куман Рональд
Комментарии (6)
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ARSteven89
1635430278
Глупость несусветная! На опыте этих футболистов можно строить новую команду. Хави они точно пригодятся. Лучше Деста в аренду отправьте, может там ноги выпрямит.
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Hektor 84
1635437406
Кому они Пике собрались продать?))))
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CSKA57
1635464415
Короче, на продажу готовится вся команда!
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zigbert
1635496195
Бускетс сейчас еще в полном порядке.
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DeStar
1635508725
Ну пике ладно ,сдал еще года 2 назад. А бускетс нормальный еще, да и альба вроде ничего. Хотя стоит вопрос кто их заменит. если трансферы - то ладно, но у барсы 10 из 11 позиций гавно, и лучший там тер штеген только. Есть неплохие молодые, но всё-равно отпускать опытных.. Мало смысла.
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Vitaga
1635517955
похоже на Спартак. всё решает не тренер а некомпетентное руководство
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