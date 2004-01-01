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    Sport.es: «Барса» может продать Бускетса, Пике и Альбу после увольнения Кумана. Руководство недовольно их игрой

    «Барселона» может продать нескольких футболистов после отставки Рональда Кумана с поста главного тренера.

    По информации Sport.es, руководство клуба недовольно игрой Жерара Пике, Жорди Альбы, Серхио Бускетса и еще нескольких футболистов. В клубе считают, что им нет места в новом проекте.

    • Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
    • «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
    • Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +666

      ARSteven89 1 час назад

      Глупость несусветная! На опыте этих футболистов можно строить новую команду. Хави они точно пригодятся. Лучше Деста в аренду отправьте, может там ноги выпрямит.

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      Рейтинг: +3661

      FENIX-SL > ARSteven89 1 час назад

      Пике уже давно пора уйти
      ты видимо игры Барсы не смотришь)
      его оббегает любой футболист уже из условной Мальорки или Райо

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