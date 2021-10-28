Sport.es: «Барса» может продать Бускетса, Пике и Альбу после увольнения Кумана. Руководство недовольно их игрой

«Барселона» может продать нескольких футболистов после отставки Рональда Кумана с поста главного тренера.
По информации Sport.es, руководство клуба недовольно игрой Жерара Пике, Жорди Альбы, Серхио Бускетса и еще нескольких футболистов. В клубе считают, что им нет места в новом проекте.
- Сообщалось, что Кумана заменит Хави, который возглавляет «Аль-Садд».
- «Барселона» может выкупить его за 1 миллион евро.
- Вместе с испанским тренером в «Барсу» придет его штаб из катарского клуба.
Тренер «Барсы Б» Бархуан – и.о. главного тренера «Барселоны»
Источник: Sport.es