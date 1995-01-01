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    Гончаренко – о 0:3 с «Кубанью»: «Наверное, не все игроки «Краснодара» знали о том, что это дерби»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение от «Кубани» в Кубке России.

    «Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть как против тебя, так и за тебя.

    Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить. Может быть, не стоило торопиться с заменами.

    Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля, и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается», – сказал Гончаренко.

    • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
    • Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.

    Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

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    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +419

      LIO1987 21 минуту назад

      Да Гончаренко редко готов к чему-либо)))

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