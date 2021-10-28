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  • Гончаренко – о 0:3 с «Кубанью»: «Наверное, не все игроки «Краснодара» знали о том, что это дерби»

Гончаренко – о 0:3 с «Кубанью»: «Наверное, не все игроки «Краснодара» знали о том, что это дерби»

28 октября 2021, 13:51
7

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал разгромное поражение от «Кубани» в Кубке России.

«Мы знали, что это дерби, наверное, не все наши игроки об этом знали. Мы знали, что это кубок, здесь надо собирать много мелочей, они могут сыграть как против тебя, так и за тебя.

Этот вал, который прошел против нас – гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, мы не смогли, к сожалению, остановить. Может быть, не стоило торопиться с заменами.

Такие матчи бывают, когда они выходят из-под контроля, и тяжело остановить вал проблем, который на тебя обрушивается», – сказал Гончаренко.

  • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
  • Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.

Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

Источник: ютуб-канал «Краснодара»
Россия. Кубок Краснодар Кубань Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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LIO1987
1635419002
Да Гончаренко редко готов к чему-либо)))
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Krasnodar 123
1635421107
Деточка, а не пора-ли тебе с вещами на выход?
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polt
1635424051
А ты там мебель?
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vladimir-7
1635431283
Да, всё знакомо, Ганчаренко никогда не считает себя виноватым, готовые отписки, а иногда и новые, как эта: ведь никто не знал из игроков, что это дерби, а если бы они знали, мы бы им дали.
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portero
1635440742
увидим в ближайшие две игры как ты будешь сказки рассказывать...
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general.lizyukov
1635448179
А тренер-то знал?
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Январь 59
1635507108
А может это установка тренера? Гончаренко раньше очень даже не плохой результат давал , будучи главным тренером Кубани. Может по старой памяти не захотел побеждать Кубань? Признайтесь честно, что обделались перед своими болельщиками по полной программе. И в ближайшие осенние туры вы просто обязаны побеждать. Дабы вам простили этот обморок.
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