Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

Блаблабла от Гончаренко. Три(!) гола просто так не пропускаются. И кто мешал команде забить хоть ОДИН ответный мяч???
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Кубани».
- «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
- Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.
«Ну, это дерби, это Кубок. Был вал негативных моментов против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, травмы.
Сегодня все это слилось воедино. В поражении много причин, мне сложно выделить одну главную», – сказал Гончаренко.
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