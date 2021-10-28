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  • Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

28 октября 2021, 09:15
14

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Кубани».

  • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
  • Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.

«Ну, это дерби, это Кубок. Был вал негативных моментов против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, травмы.

Сегодня все это слилось воедино. В поражении много причин, мне сложно выделить одну главную», – сказал Гончаренко.

«Кубань» – после разгрома «Краснодара»: «Этот город – желто-зеленый!»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Кубань Краснодар Гончаренко Виктор
Комментарии (14)
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acor94
1635403451
Главная причина - это ты! Галицкий выбрал никакущего тренера, которого ссаными тряпками погнали из ЦСКА, а теперь ждёт каких-то чудес. С таким тренером дай бог в восьмерке закончите.
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Назарян
1635404889
нужно всех лишить зарплату за такую игру с аутсайдером уже не первый раз такая игра с Химками, Уфа, Кубань кто следующий? как можно играть с такими командами и тк бездарно проигрывать это не настрой прежде всего от тренера исходит просто позорище нет других слов
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Чермындыр
1635405292
Сразу говорил, как Гончаренко наконец-то убрали из ЦСКА, что Галицкий оч сильно рискует. Не тянет картошка команды из первой шестерки. Ему в Уфу надо
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Kollljan
1635408711
Нормально. Это же не 7:1.
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Январь 59
1635412074
Главная причина - это -Пижонство, и безалаберное отношение к своей работе. Вы возомнили из себя такое, что не поддается воображению. Могли бы сначала сделать счёт , а потом выпускать молодняк. Вас наказали за пижонство. И правильно сделали. Респект игрокам Кубани- аплодирую стоя. А ваше пижонство заслуживает только грубого порицания. МНЕ СТЫДНО ЗА ТАКУЮ ИГРУ ФК КРАСНОДАР.
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владимир миронов
1635412983
Ай да "Кубань", как знатно раскатали. Ответ Ганчаренко--детский лепет.
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Hektor 84
1635422963
Хватит ныть ганчарка, у коней научился
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zigbert
1635424446
Да просто хотели победить малой кровью.
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Алекс636363
1635486492
Кубань возрождается. Надеюсь. А то завязли на дне в ФНЛ. пора подниматься.
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OOOVVV.
1635532900
Плохому танцору .... мешают)))
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