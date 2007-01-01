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    Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

    Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Кубани».

    • «Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.
    • Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.

    «Ну, это дерби, это Кубок. Был вал негативных моментов против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, травмы.

    Сегодня все это слилось воедино. В поражении много причин, мне сложно выделить одну главную», – сказал Гончаренко.

    «Кубань» – после разгрома «Краснодара»: «Этот город – желто-зеленый!»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10687

      Cleaner 11 минут назад

      Блаблабла от Гончаренко. Три(!) гола просто так не пропускаются. И кто мешал команде забить хоть ОДИН ответный мяч???

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      Рейтинг: +2066

      acor94 > Cleaner 47 секунд назад

      Плохому тренеру команда соперника мешает))

      0
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      Рейтинг: +3216

      Kollljan 32 минуты назад

      Нормально. Это же не 7:1.

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      Рейтинг: +652

      Докторо123 1 час назад

      Что это было ??? Это ПОЗОРИЩЕ какое-то !!!

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      Рейтинг: +2328

      Чермындыр 1 час назад

      Сразу говорил, как Гончаренко наконец-то убрали из ЦСКА, что Галицкий оч сильно рискует. Не тянет картошка команды из первой шестерки. Ему в Уфу надо

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      Рейтинг: +54

      Назарян 1 час назад

      нужно всех лишить зарплату за такую игру с аутсайдером уже не первый раз такая игра с Химками, Уфа, Кубань кто следующий? как можно играть с такими командами и тк бездарно проигрывать это не настрой прежде всего от тренера исходит просто позорище нет других слов

      0
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      Рейтинг: +2066

      acor94 1 час назад

      Главная причина - это ты!

      Галицкий выбрал никакущего тренера, которого ссаными тряпками погнали из ЦСКА, а теперь ждёт каких-то чудес. С таким тренером дай бог в восьмерке закончите.

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      Рейтинг: +22234

      vladimir-7 > acor94 25 минут назад

      Абсолютно правильно. Гнать его надо из Краснодара, Ганчаренко загубит команду.

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