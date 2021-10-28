Гончаренко – о разгромном поражении от «Кубани»: «Гол с рикошета, неудачный пас назад, красная, травмы. Все слилось воедино»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвел итоги матча группового этапа Кубка России против «Кубани».

«Краснодар» проиграл со счетом 0:3 и вылетел из турнира.

Команда почти весь 2-й тайм играла вдесятером.

«Ну, это дерби, это Кубок. Был вал негативных моментов против нас: гол с рикошета, неудачная передача назад, красная карточка, травмы.

Сегодня все это слилось воедино. В поражении много причин, мне сложно выделить одну главную», – сказал Гончаренко.

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