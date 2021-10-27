Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышел в плей-офф

Конкуренция заставляет футболистов показывать рузультаты на поле.
«Краснодар» в кубковом дерби крупно проиграл «Кубани». Клуб РПЛ заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Реми Кабелла.
У хозяев дубль оформил Максим Лаук. Его команда выходит в 1/8 финала, при этом в ФНЛ «Кубань» идет в зоне вылета. «Краснодар» остается без плей-офф.
«Краснодар» прервал серию из десяти матчей без поражений.
Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур
Кубань (Краснодар) – Краснодар – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Лаук, 6; 2:0 – Алейников, 23; 3:0 – Лаук, 63.
Удаления: нет – Кабелла, 51.