Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышел в плей-офф

Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышел в плей-офф

27 октября 2021, 21:21
28

«Краснодар» в кубковом дерби крупно проиграл «Кубани». Клуб РПЛ заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Реми Кабелла.

У хозяев дубль оформил Максим Лаук. Его команда выходит в 1/8 финала, при этом в ФНЛ «Кубань» идет в зоне вылета. «Краснодар» остается без плей-офф.

«Краснодар» прервал серию из десяти матчей без поражений.

Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур

Кубань (Краснодар) – Краснодар – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лаук, 6; 2:0 – Алейников, 23; 3:0 – Лаук, 63.

Удаления: нет – Кабелла, 51.

Календарь Кубка России

Турнирные таблицы Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Кубань Краснодар
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1635359356
Кубань выиграла у Краснодара за счет полной отдачи игроков.
Ответить
Юрэс
1635359600
ЛИГА Ставок РУЛИТ. Очередной договор со СТАВКАМИ
Ответить
JTherry
1635360129
договорняк на чистом глазу - краснодырка краснодырке руку моет... Кубани в плей-офф ничего не светит...)
Ответить
portero
1635360369
бестолковая игра, надеюсь на пару игр соберутся и добудут очки, на две победы сложно рассчитывать.
Ответить
хряк СМ
1635361294
Тёлок отымели как хотели.
Ответить
oyabun
1635361347
На заметку игрокам Спартака, вышедшим на поле Зенита отбыть номер. И заведомо намного более слабый может победить. Главное сильно этого захотеть и буквально умирать на поле для победы.
Ответить
Форвард 79
1635363024
Вот что происходит при недооценки срперника
Ответить
zigbert
1635363697
В футболе бывают и такие матчи когда желание и настрой иногда бьет класс.
Ответить
paracetamol
1635367398
Еще один пинок Ганчаренке, он тренер или физрук?
Ответить
Hektor 84
1635402778
Теперь начнут тянуть в рпл помойную Кубань
Ответить
Главные новости
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
2
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
3
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
4
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
2
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
9
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
2
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Ростов» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:42
Где смотреть матч «Факел» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:40
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 1 сентября 2026
09:37
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
Сычев объяснил, почему хочет возобновить игровую карьеру в 42 года
26 августа
5
Тренер «Спартака», игравший за сборную России на ЧМ-2018, возобновил карьеру в 39 лет
26 августа
2
ФотоЛучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче
21 августа
2
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
21 августа
18
Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над махачкалинским «Динамо»
21 августа
Евсеев – после поражения от «Балтики»: «Я очень доволен»
20 августа
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
20 августа
4
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
20 августа
1
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
20 августа
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
20 августа
19
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
20 августа
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
19 августа
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
19 августа
18
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
19 августа
14
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
19 августа
5
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
19 августа
5
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
19 августа
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
19 августа
57
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
19 августа
Тренер «Крыльев» оценил результат матча с «Зенитом»
19 августа
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+