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    Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышел в плей-офф

    «Краснодар» в кубковом дерби крупно проиграл «Кубани». Клуб РПЛ заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Реми Кабелла.

    У хозяев дубль оформил Максим Лаук. Его команда выходит в 1/8 финала, при этом в ФНЛ «Кубань» идет в зоне вылета. «Краснодар» остается без плей-офф.

    «Краснодар» прервал серию из десяти матчей без поражений.

    Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур

    Кубань (Краснодар) – Краснодар – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лаук, 6; 2:0 – Алейников, 23; 3:0 – Лаук, 63.

    Удаления: нет – Кабелла, 51.

    Календарь Кубка России

    Турнирные таблицы Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 21:21
    Комментарии23
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      Рейтинг: +13

      nastadion 31 минуту назад

      Конкуренция заставляет футболистов показывать рузультаты на поле.

      İş axtaranlar **** vakansiyalar ücün sayta girsinler. Водитель требуется.

      0
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      Рейтинг: +13974

      paracetamol 55 минут назад

      Еще один пинок Ганчаренке, он тренер или физрук?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90621

      zigbert 1 час назад

      В футболе бывают и такие матчи когда желание и настрой иногда бьет класс.

      2
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      Рейтинг: +13941

      KLIM777 1 час назад

      Это был классный матч! Краснодар никак понять не может, что у них в защите просто мрак из года в год.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +247

      Guinnesss 1 час назад

      На контору ****, экспресс сгорел нах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +287

      Форвард 79 2 часа назад

      Вот что происходит при недооценки срперника

      1
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      Рейтинг: +25724

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Это слив . Б.л.е.а.т.ь.

      0
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      Рейтинг: +30221

      oyabun 2 часа назад

      На заметку игрокам Спартака, вышедшим на поле Зенита отбыть номер. И заведомо намного более слабый может победить. Главное сильно этого захотеть и буквально умирать на поле для победы.

      1
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      Рейтинг: +326

      хряк СМ 2 часа назад

      Тёлок отымели как хотели.

      2
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      Рейтинг: +53580

      portero 2 часа назад

      бестолковая игра, надеюсь на пару игр соберутся и добудут очки, на две победы сложно рассчитывать.

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