Кубок России. Аутсайдер ФНЛ «Кубань» разгромил в дерби «Краснодар» и вышел в плей-офф

«Краснодар» в кубковом дерби крупно проиграл «Кубани». Клуб РПЛ заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Реми Кабелла.

У хозяев дубль оформил Максим Лаук. Его команда выходит в 1/8 финала, при этом в ФНЛ «Кубань» идет в зоне вылета. «Краснодар» остается без плей-офф.

«Краснодар» прервал серию из десяти матчей без поражений.

Россия. Кубок. Группа 1. 3-й тур

Кубань (Краснодар) – Краснодар – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Лаук, 6; 2:0 – Алейников, 23; 3:0 – Лаук, 63.

Удаления: нет – Кабелла, 51.

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