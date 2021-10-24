Серия А. «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Кальяри», Симеоне покером в ворота бывшего клуба отца помог «Вероне» обыграть «Лацио»

«Фиорентина» дома разгромила «Кальяри». Российский форвард Александр Кокорин отсутствовал в заявке, как и предполагалось перед игрой. У него мышечные проблемы.

В другой встрече девятого тура «Верона» крупно обыграла «Лацио» Маурицио Сарри. Четыре мяча забил Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Симеоне-старший в течение четырех лет выступал за «Лацио».

Италия. Серия А. 9-й тур

Верона – Лацио – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Симеоне, 30; 2:0 – Симеоне, 36; 2:1 – Иммобиле, 46; 3:1 – Симеоне, 62; 4:1 – Симеоне, 90+2.

Фиорентина – Кальяри – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бираги, 21 (с пенальти); 2:0 – Гонсалес, 42; 3:0 – Влахович, 49.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А