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    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Кальяри», Симеоне покером в ворота бывшего клуба отца помог «Вероне» обыграть «Лацио»

    «Фиорентина» дома разгромила «Кальяри». Российский форвард Александр Кокорин отсутствовал в заявке, как и предполагалось перед игрой. У него мышечные проблемы.

    В другой встрече девятого тура «Верона» крупно обыграла «Лацио» Маурицио Сарри. Четыре мяча забил Джованни Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

    Симеоне-старший в течение четырех лет выступал за «Лацио».

    Италия. Серия А. 9-й тур

    Верона – Лацио – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Симеоне, 30; 2:0 – Симеоне, 36; 2:1 – Иммобиле, 46; 3:1 – Симеоне, 62; 4:1 – Симеоне, 90+2.

    Фиорентина – Кальяри – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бираги, 21 (с пенальти); 2:0 – Гонсалес, 42; 3:0 – Влахович, 49.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +764

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Верона красавчики,середняка раскатали как надо!!!

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      Рейтинг: +7884

      "supermax" 2 часа назад

      шо опять без Сашки? ай-яй-яй

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