Юран: «У нынешнего поколения игроков парниковые условия. Поэтому они мягонькие, капризные. Нам же надо было преодолевать»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран сравнил свое поколение игроков и нынешнее. Отличие он видит в характере.
«Наше поколение игроков и нынешнее, конечно, отличаются. Внутренне мы были более сильны. Нам нужно было преодолевать. У нас не было таких условий, как сейчас. Были безобразные поля, стадионов не было. Такого разнообразия бутс не было.
У нас не было парниковых условий, которые есть сейчас. Поэтому игроки мягонькие, капризненькие», – считает Юран.
- Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.
- В Европе он играл в Португалии, Англии, Германии.
- В Хабаровске Юран работает с прошлого года.
Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»
Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»