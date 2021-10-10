Юран: «У нынешнего поколения игроков парниковые условия. Поэтому они мягонькие, капризные. Нам же надо было преодолевать»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран сравнил свое поколение игроков и нынешнее. Отличие он видит в характере.

«Наше поколение игроков и нынешнее, конечно, отличаются. Внутренне мы были более сильны. Нам нужно было преодолевать. У нас не было таких условий, как сейчас. Были безобразные поля, стадионов не было. Такого разнообразия бутс не было.

У нас не было парниковых условий, которые есть сейчас. Поэтому игроки мягонькие, капризненькие», – считает Юран.

Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.

В Европе он играл в Португалии, Англии, Германии.

В Хабаровске Юран работает с прошлого года.

Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»