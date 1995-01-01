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    Юран: «У нынешнего поколения игроков парниковые условия. Поэтому они мягонькие, капризные. Нам же надо было преодолевать»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран сравнил свое поколение игроков и нынешнее. Отличие он видит в характере.

    «Наше поколение игроков и нынешнее, конечно, отличаются. Внутренне мы были более сильны. Нам нужно было преодолевать. У нас не было таких условий, как сейчас. Были безобразные поля, стадионов не было. Такого разнообразия бутс не было.

    У нас не было парниковых условий, которые есть сейчас. Поэтому игроки мягонькие, капризненькие», – считает Юран.

    • Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.
    • В Европе он играл в Португалии, Англии, Германии.
    • В Хабаровске Юран работает с прошлого года.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      FCSpartakM 3 часа назад

      и трава была зеленее. Будто у нас по всей России условия одинаковые и огородов нет.

      0
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      Рейтинг: +52922

      portero > FCSpartakM 9 минут назад

      В Казани по весне на огороде играли, у Сочи умудряются газон угробить.... это так сказать наследие ЧМ должно быть в идеальном состоянии...

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