Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поговорил о ситуации в сборной России. Он считает, что ей не хватает квалифицированных футболистов.
«Мы докатились, что уровню сборной соответствуют полтора человека. Хорошо, что сейчас молодежь появляется в «Динамо».
Кто эти полтора человека? Александр Головин и Алексей Миранчук, который не играет в «Аталанте». Ну, выходит на замену.
Если мы будем оттягивать с молодыми, то это путь в никуда. Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран.
- Сам Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.
- Сборная России в отборочной группе ЧМ-2022 не лидирует только ввиду дополнительных показателей.
- Завтра, 11 октября, Россия сыграет со Словенией.
Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»