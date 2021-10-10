Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поговорил о ситуации в сборной России. Он считает, что ей не хватает квалифицированных футболистов.

«Мы докатились, что уровню сборной соответствуют полтора человека. Хорошо, что сейчас молодежь появляется в «Динамо».

Кто эти полтора человека? Александр Головин и Алексей Миранчук, который не играет в «Аталанте». Ну, выходит на замену.

Если мы будем оттягивать с молодыми, то это путь в никуда. Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран.

Сам Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.

Сборная России в отборочной группе ЧМ-2022 не лидирует только ввиду дополнительных показателей.

Завтра, 11 октября, Россия сыграет со Словенией.

Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»