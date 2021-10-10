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  • Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

10 октября 2021, 13:26
15

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поговорил о ситуации в сборной России. Он считает, что ей не хватает квалифицированных футболистов.

«Мы докатились, что уровню сборной соответствуют полтора человека. Хорошо, что сейчас молодежь появляется в «Динамо».

Кто эти полтора человека? Александр Головин и Алексей Миранчук, который не играет в «Аталанте». Ну, выходит на замену.

Если мы будем оттягивать с молодыми, то это путь в никуда. Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран.

  • Сам Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.
  • Сборная России в отборочной группе ЧМ-2022 не лидирует только ввиду дополнительных показателей.
  • Завтра, 11 октября, Россия сыграет со Словенией.

Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Россия Юран Сергей
Комментарии (15)
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Loko_Roma
1633862712
Это все лимит, тактику передайте
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САДЫЧОК
1633863821
Юран - сборной не соответствует тренер без успехов и тот же Головин с Миранчуком !
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sochi-2013
1633870316
"Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран". Вот только есть еще и те, кто считает, что непопадание туда, обернется благом для всего нашего футбола. Может тогда последуют конкретные оргвыводы, и футболом займутся профессионалы, а не барыги.
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Vitaga
1633872010
Юран прав - в нынешней сборной один игрок хорошего уровня - Головин. был еще Фернандес. остальные игроки ниже среднего европейского уровня. вопрос - почему? в другой теме он пишет мол выросли в тепличных условиях- и бутс у них на выбор куча и полей и стадинов немеряно хорошего уровня... вот и капризные стали... мозгов маловато у Юрана ) в Европе выбор и бутс и полей по крайней мере не хуже и не меньше. Разве в этом дело? Всё обьяснить можно лишь системным подходом - кто играет сейчас в клубах и идет им на смену? - мажоры - которые выросли сытыми и на футбол смотрят как на кормушку. им победы нужны постольку поскольку- ну не вышло да и хрен с ним. за страну переживать? да они не любят её - на фиг она сдалась им как и фанаты. это поколение Юрана выросло голодным и злым хоть и играло в основном за грамоты и значки ну и за Родину иногда.
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portero
1633877720
А что там про крайнию игру СКА скажет Юран, судейка помог удалением или команда была согласна???
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Кузьмич на трибуне
1633881570
В нашей сборной только одна позиция на достойном уровне-вратари. Игроки сплошные мяченоги-миллионеры. В еврокубках никто биться за престиж клуба и страны не хочет. Сильно усердствовать на тренировках и в игре тоже нет смысла. Контракт полностью на стороне игрока. Если игрок не выполняет условия, его могут уволить только выплатив компенсацию. Это лучшая работа:" устроился на работу , подписал контракт, не выполнил требования тренерского штаба - уволили и выплатили компенсацию!" Гениально. Зачем напрягаться, если компенсация такая , что и работать не хочется.
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general.lizyukov
1633884968
А кто вбил молодежи в бошки мысль, что за сборную надо играть только за деньги? Это ж ваша шайка-лейка всё затеяло, вам денег вечно мало было, что вы даже за сборную отказались играть, если вам премиальные не поднимут.
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paracetamol
1633900892
Еще один тупой болтун. В сборное нет нормального тренера, чтобы наши хорошие игроки рвались к нему! А на деле одно хумно меняет другое, еще худшее.
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