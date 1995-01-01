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    Юран: «Мы докатились, что уровню сборной России соответствуют полтора человека»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран поговорил о ситуации в сборной России. Он считает, что ей не хватает квалифицированных футболистов.

    «Мы докатились, что уровню сборной соответствуют полтора человека. Хорошо, что сейчас молодежь появляется в «Динамо».

    Кто эти полтора человека? Александр Головин и Алексей Миранчук, который не играет в «Аталанте». Ну, выходит на замену.

    Если мы будем оттягивать с молодыми, то это путь в никуда. Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран.

    • Сам Юран провел 25 матчей за сборную России, забил 5 голов.
    • Сборная России в отборочной группе ЧМ-2022 не лидирует только ввиду дополнительных показателей.
    • Завтра, 11 октября, Россия сыграет со Словенией.

    Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5257

      sochi-2013 6 минут назад

      "Ничего, если даже не попадем на чемпионат мира», – считает Юран".
      Вот только есть еще и те, кто считает, что непопадание туда, обернется благом для всего нашего футбола. Может тогда последуют конкретные оргвыводы, и футболом займутся профессионалы, а не барыги.

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      Рейтинг: +8206

      САДЫЧОК 1 час назад

      Юран - сборной не соответствует тренер без успехов и тот же Головин с Миранчуком !

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      Рейтинг: +21785

      vladimir-7 > САДЫЧОК 31 минуту назад

      Ты прав, конечно наша сборная не для Головина и Миранчука.
      В неё нужно ещё девять таких как они, профессионального
      тренера и штаба, вот тогда и будет настоящая сборная России.
      А у нас всё подбирают каких-то тренеришек-самозванцев и
      ждут от них хороших результатов.

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      Рейтинг: +1055

      Loko_Roma 2 часа назад

      Это все лимит, тактику передайте

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