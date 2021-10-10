Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об отношениях внутри команды. Футболисты советуются с ним по неспортивным вопросам.

«Футболисты ко мне подходят и по нефутбольным вопросам. Жизненные какие-то моменты. По квартире: стоит ли купить, взять ипотеку. Машину...

Или с женой кто-то поругался, она вещи забрала. Я говорю: «Ты расскажи ситуацию, из-за которой случилась ссора, и мы найдем правильное решение, правильные слова». Мы – семья. Когда чемпионат, сборы, когда мы вместе.

Я не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то вместе выплываем. Игроки доверяют. Мы вместе выигрываем и проигрываем. Один за всех и все за одного, это даже не обсуждается», – заверил Юран.