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    Юран: «Не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то выплываем вместе»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об отношениях внутри команды. Футболисты советуются с ним по неспортивным вопросам.

    «Футболисты ко мне подходят и по нефутбольным вопросам. Жизненные какие-то моменты. По квартире: стоит ли купить, взять ипотеку. Машину...

    Или с женой кто-то поругался, она вещи забрала. Я говорю: «Ты расскажи ситуацию, из-за которой случилась ссора, и мы найдем правильное решение, правильные слова». Мы – семья. Когда чемпионат, сборы, когда мы вместе.

    Я не разделяю себя и команду. Если мы измазаны дерьмом, то вместе выплываем. Игроки доверяют. Мы вместе выигрываем и проигрываем. Один за всех и все за одного, это даже не обсуждается», – заверил Юран.

    • Юран работает в Хабаровске с прошлого года.
    • «СКА-Хабаровск» идет в ФНЛ на 5-м месте.
    • Накануне хабаровчане проиграли дома «Балтике» (0:2).

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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