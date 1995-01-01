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    Карпин – об уходе Прядкина: «Давно пора. Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

    – Для меня это правильно решение. Чего объяснять? Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?

    – Это решение назрело?

    – Давно пора.

    • В июне 2020 года «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1. Южане играли основой, дончане – молодежкой из-за вспышки коронавируса в основной команде.
    • Прядкин отказался переносить игру, сославшись на отсутствие форс-мажорных обстоятельств.
    • Он подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
    • И.о. президента лиги назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4977

      Ганнибал Лектор 28 минут назад

      Валера, верим!

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      Рейтинг: +262

      БОМЖАРНИК 33 минуты назад

      Валерка молоток все в открытую и в тему говорит!!!!

      0
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      Рейтинг: +9969

      Cleaner 54 минуты назад

      Но Прядкин за собой и Карпина утащил. Правда, Валера еще не понял этого...)

      0
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      Рейтинг: +12288

      ilichkadr > Cleaner 4 минуты назад

      После игры с хорватами до Валеры дойдёт.

      0
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      Рейтинг: +10

      lеоnem 1 час назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: +3251

      Axe111 1 час назад

      Все как было,так и будет...)))

      0
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      Рейтинг: +3908

      Semenycch 1 час назад

      Этот придурок не понимает, какой пост он занимает. Главному тренеру сборной нужно не вставать на чью то сторону в любом конфликте в структурах Российского футбола и лучше вообще эти конфликты не комментировать, его задача - вывести сборную на ЧМ с чем этот придурок не справляется.

      2
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      Рейтинг: +2059

      R_a_i_n > Semenycch 1 час назад

      то ли дело чабан был, да??

      2
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      Рейтинг: +21683

      bset > Semenycch 1 час назад

      Ничья с Хорватией и две победы. Что нужно сделать, чтобы ты был доволен?))

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      Рейтинг: +9969

      Cleaner > R_a_i_n 52 минуты назад

      Чабана в этом году переклинило. Не выдержал таки испытания славой. А Валера сразу вразнос пошел...(

      0
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      Рейтинг: +9969

      Cleaner > bset 48 минут назад

      Нужно было с Хорватией ДОМА и без МОДРИЧА на ПОБЕДУ играть, а не трусливо жаться к своим воротам в расчете на ничью! Нужно было специалиста по карликам Дзюбу в сборную брать, чтобы разницу в счете обеспечивать. Но Валера все прокакал. И с вероятностью в 95% ЧМ пройдет без нашей сборной...(

      2
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      Рейтинг: +343

      Андреич > Semenycch 43 минуты назад

      Оскорблять легко. А аргументы, касательно "придурка" где?
      А вживую Валере сказал бы??
      Пока у него не всё так плохо.
      Зачем оскорбля ть?

      0
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      Рейтинг: +2059

      R_a_i_n > Cleaner 40 минут назад

      ммм, теперь все на свои места встало. оказывается мы не выиграли, так как Дзюбы не было))) а так мы ОБЯЗАНЫ были побеждать Хорватию.

      0
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      Рейтинг: +9969

      Cleaner > R_a_i_n 31 минуту назад

      По порядку. С Дзюбой было бы условно не 2:0, а 4:0. И наша сборная ОБЯЗАНА была ПОПЫТАТЬСЯ обыграть сборную Хорватии у себя ДОМА.
      Райен, что же мне Вам все разжевывать то приходится???

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      Рейтинг: +2095

      Бриг > Semenycch 12 минут назад

      Его задача-сохранить место работы.

      0
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      Рейтинг: +2059

      R_a_i_n > Cleaner 5 минут назад

      Ну давай по порядку. С чего бы это с Шлюбой условные 4-0 было бы?? Ты свечку держал?? Да может вообще 0-0.Наша сборная обязана была попытаться обыграть Хорватию?? Ну так она и попыталась. Только уровень наших футболеров не позволил это сделать. Куни, что же ты такой наивный-то))

      0
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      Рейтинг: +10775

      Литейный4 1 час назад

      Прядкина правильно, что турнули. А при чем тут этот матч? Пудель сам выставил на матч против Сочи желторотых пацанов. Добровольно на убой повёл их. Их ещё пожалели, что 20 не забили голов. А надо было. Сочи не такие долбо@бы как Карпуша. Вышли и отработали. Зачем было выводить тогда Ростов? Сидели бы дома ***. Технарь и 3-0 полегче было бы, чем десяточка. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +6231

      nik55 > Литейный4 1 час назад

      ты что такой тупой----счет не причем а игру не захотели перенести

      0
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      Рейтинг: +9969

      Cleaner > Литейный4 46 минут назад

      Прядкин ТОЛЬКО Ростову не разрешил матч перенести, потому как Карпин и с ним в отвратительных отношениях...

      0
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      Рейтинг: +25228

      silver29 1 час назад

      Валера, РПЛ это филиал Газпрома !

      5
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      Рейтинг: +9918

      Вомбат 1 час назад

      Ага, шило на мыло -- правильное решение.

      0
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      Рейтинг: +21641

      vladimir-7 > Вомбат 1 час назад

      В итоге всё останется без изменений.

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