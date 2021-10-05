Карпин – об уходе Прядкина: «Давно пора. Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.
– Для меня это правильно решение. Чего объяснять? Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?
– Это решение назрело?
– Давно пора.
- В июне 2020 года «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1. Южане играли основой, дончане – молодежкой из-за вспышки коронавируса в основной команде.
- Прядкин отказался переносить игру, сославшись на отсутствие форс-мажорных обстоятельств.
- Он подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
- И.о. президента лиги назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого