Карпин – об уходе Прядкина: «Давно пора. Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

– Для меня это правильно решение. Чего объяснять? Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?

– Это решение назрело?

– Давно пора.