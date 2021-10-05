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  • Карпин – об уходе Прядкина: «Давно пора. Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?»

Карпин – об уходе Прядкина: «Давно пора. Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?»

5 октября 2021, 20:00
20

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

– Для меня это правильно решение. Чего объяснять? Вам мало матча «Сочи» – «Ростов»?

– Это решение назрело?

– Давно пора.

  • В июне 2020 года «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1. Южане играли основой, дончане – молодежкой из-за вспышки коронавируса в основной команде.
  • Прядкин отказался переносить игру, сославшись на отсутствие форс-мажорных обстоятельств.
  • Он подал в отставку с поста главы лиги после 14 лет работы.
  • И.о. президента лиги назначен глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Россия Карпин Валерий Прядкин Сергей
Комментарии (20)
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Вомбат
1633453417
Ага, шило на мыло -- правильное решение.
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Axe111
1633455182
Все как было,так и будет...)))
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lеоnem
1633455584
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Ганнибал Лектор
1633458748
Валера, верим!
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моэм
1633464428
Да уж ... тот "подвиг" козлов из Сочи , раскатавших молодёжь Ростова с подачи другого козла Прядкина , останется в веках
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kosmonaft
1633464589
за это и уважаю Карпина говорит как есть
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evgevg13
1633493745
Молодец!!!
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glinde
1633502382
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