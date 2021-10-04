«Специя» опровергла назначение Николича тренером вместо Мотты

Спортивный директор «Специи» Мауро Мелузо прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера клуба. Ранее стало известно, что серб покинет «Локомотив».

«Ничего подобного. Ваша информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер», – сообщил Мелузо.