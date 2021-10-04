«Специя» опровергла назначение Николича тренером вместо Мотты

Думаю что увольнение классного спеца , да ещё и с ходу начавшего давать результат во враждебной тогда обстановке это оказалось для многих болельщиков как обухом по голове ... совсем гикнулись они там наверху ???
Спортивный директор «Специи» Мауро Мелузо прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера клуба. Ранее стало известно, что серб покинет «Локомотив».
«Ничего подобного. Ваша информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер», – сообщил Мелузо.
- По информации журналиста Сергея Егорова, Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива».
- 42-летний тренер получит 3 миллиона евро неустойки.
- «Специя» идет на 19-м месте в Серии А. Ее тренирует Тиаго Мотта.