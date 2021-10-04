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    «Специя» опровергла назначение Николича тренером вместо Мотты

    Спортивный директор «Специи» Мауро Мелузо прокомментировал информацию о возможном назначении Марко Николича на пост главного тренера клуба. Ранее стало известно, что серб покинет «Локомотив».

    «Ничего подобного. Ваша информация не соответствует действительности. У нас есть главный тренер», – сообщил Мелузо.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, Николичу сообщили об увольнении из «Локомотива».
    • 42-летний тренер получит 3 миллиона евро неустойки.
    • «Специя» идет на 19-м месте в Серии А. Ее тренирует Тиаго Мотта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1083

      моэм 1 час назад

      Думаю что увольнение классного спеца , да ещё и с ходу начавшего давать результат во враждебной тогда обстановке это оказалось для многих болельщиков как обухом по голове ... совсем гикнулись они там наверху ???

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