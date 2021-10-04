«Р-Спорт»: Прядкин во вторник объявит об отставке с поста президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин покинет свой пост.

По информации «Р-Спорт», он объявит об отставке во вторник на общем собрании клубов РПЛ. Официально клубам об этом пока не сообщалось

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.

Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа») – основные кандидаты на пост и.о. президента РПЛ.

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