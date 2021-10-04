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    «Р-Спорт»: Прядкин во вторник объявит об отставке с поста президента РПЛ

    Президент РПЛ Сергей Прядкин покинет свой пост.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Slavan62 1 час назад

      Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа») – основные кандидаты, а к ним ещё и Митрофанов. Пожалуй из троицы он лучше. А те кадры - еще те... Освоятся быстрее Прядкина на "харчах"

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