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    Литвинов, Умяров и Кофрие – в старте «Спартака». Политано, Руис и Инсинье выйдут у «Наполи»

    Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Спартака» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Эльмас, Зелински, Политано, Инсинье, Петанья.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Бакаев, Промес, Понсе.

    • Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3871

      Semenycch 2 минуты назад

      Спартак в прошлом матче ЛЕ дома проиграл самой слабой команде группы, чем закончится для Спартака матч в гостях с самой сильной командой в группе?

      0
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      Рейтинг: +32201

      zra78 4 минуты назад

      Удачи Спартак!!! Что вам что нам она сегодня ой как нужна...с богом!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2424

      seth343 19 минут назад

      Томик держись)))

      0
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      Рейтинг: +10530

      Литейный4 22 минуты назад

      Удачи нашим, удачи Лучано. С детства за Наполи! Гыгыгы

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