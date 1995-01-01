Литвинов, Умяров и Кофрие – в старте «Спартака». Политано, Руис и Инсинье выйдут у «Наполи»

Спартак в прошлом матче ЛЕ дома проиграл самой слабой команде группы, чем закончится для Спартака матч в гостях с самой сильной командой в группе?
Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Спартака» на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй, Руис, Эльмас, Зелински, Политано, Инсинье, Петанья.
«Спартак»: Максименко, Мозес, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Литвинов, Бакаев, Промес, Понсе.
- Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Марадона».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.