⚡ Лига чемпионов. «Шериф» вырвал победу у «Реала» на 90-й минуте и возглавил группу D

«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победный гол на 90-й минуте забил бывший игрок «Тамбова» Себастьен Тилль.

Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.

«Шериф» после двух стартовых туров лидирует в группе D с шестью очками. «Реал» – второй с 3 баллами. «Интер» и «Шахтер» набрали по одному очку и делят 3 и 4 места.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Реал (Испания) – Шериф (Молдавия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яхшибоев, 25; 1:1 – Бензема (с пенальти), 65; 1:2 – Тилль, 90.

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