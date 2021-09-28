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    ⚡ Лига чемпионов. «Шериф» вырвал победу у «Реала» на 90-й минуте и возглавил группу D

    «Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Победный гол на 90-й минуте забил бывший игрок «Тамбова» Себастьен Тилль.

    Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.

    «Шериф» после двух стартовых туров лидирует в группе D с шестью очками. «Реал» – второй с 3 баллами. «Интер» и «Шахтер» набрали по одному очку и делят 3 и 4 места.

    Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

    Реал (Испания) – Шериф (Молдавия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Яхшибоев, 25; 1:1 – Бензема (с пенальти), 65; 1:2 – Тилль, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2021 23:52
    Комментарии40
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      Рейтинг: +960

      ZAITZEFF2011 12 минут назад

      Отличная игра. Поздравляю Шериф с заслуженной победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +607

      Sancho010365 16 минут назад

      Вратарь конечно у Шерифа - наш Сергей Рыжиков. Что творил. Здорово!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17041

      derrik2000 > Sancho010365 4 минуты назад

      Так, а ВСЯ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ КОМАНДА???
      Как тактически грамотно, перекрывая все зоны в своей штрафной и около неё ГАСИЛИ атаки Реала, а НЕ ОТБИВАЛИСЬ, а???
      Как игроки Шерифа, получив мяч около своей штрафной, искали партнёров, которые умело открывались, и им, этим партнёрам отдавали мячи???
      Как ВЫСТРЕЛИВАЛИ, убегая в атаки???
      Красота!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +607

      Sancho010365 > derrik2000 3 минуты назад

      Причём спокойно, без паники. Молодцы, вся команда и тренер Вернидуб. Я хочу, чтобы такие же эмоции были сегодня после Зенита.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      BuenosArgentina 17 минут назад

      Вот вам , защитники лимита, посмотрите на результат команды из чемпионата восточной европы где лимита нет

      4
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      Рейтинг: +1622

      DMитрий 18 минут назад

      После финального свистка Реаловцы всё таки пошли искать страну на карте мира, откуда приехал Шериф.

      3
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      Рейтинг: +1039

      balam 18 минут назад

      да и пендаль то сомнительный.не наши чудаки судили?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17041

      derrik2000 > balam 8 минут назад

      Пенальти-то - да...
      Какой-то "с душком": игрок Реала СОЗНАТЕЛЬНО шёл на фол, который в микроскоп рассмотрел арбитр.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      piteruta 20 минут назад

      я с Молдавии сразу скажу но не цыгане мы и не голодные мы сытнее вас и вся проблема в том что вы ненасытные .... укусили

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3611

      _Marqella_ > piteruta 5 минут назад

      А кто цыгане??? Румыны ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17219

      JTherry 21 минуту назад

      простые "молдавские" пацаны (ха-ха) - Криштиану и Тилль (вчера за Фейеноорд пылил)) вынесли Реал на "Сантьяго Бернабеу", ну это ли не сенсация!!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1039

      balam > JTherry 9 минут назад

      тиль в тамбове был

      2
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    • ...
      Рейтинг: +472

      Каменный стояк 22 минуты назад

      После такого игрокам "Шерифа" просто обязаны выплатить зарплату за прошлый год!

      0
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      Рейтинг: +2183

      Ден 781 23 минуты назад

      Ля, там и гол пушечный ) во дают

      5
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      Рейтинг: +166

      novaka1n 24 минуты назад

      Я думаю Кубок лиги чемпионов можно сразу отдавать Шерифу и заканчивать этот бессмысленный розыгрыш, и так все понятно)

      6
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