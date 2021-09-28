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  • ⚡ Лига чемпионов. «Шериф» вырвал победу у «Реала» на 90-й минуте и возглавил группу D

⚡ Лига чемпионов. «Шериф» вырвал победу у «Реала» на 90-й минуте и возглавил группу D

28 сентября 2021, 23:52
93

«Шериф» обыграл «Реал» (2:1) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Победный гол на 90-й минуте забил бывший игрок «Тамбова» Себастьен Тилль.

Матч с «Реалом» – второй для «Шерифа» на групповом этапе Лиги чемпионов. В дебютной встрече молдавский клуб победил «Шахтер» со счетом 2:0.

«Шериф» после двух стартовых туров лидирует в группе D с шестью очками. «Реал» – второй с 3 баллами. «Интер» и «Шахтер» набрали по одному очку и делят 3 и 4 места.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур

Реал (Испания) – Шериф (Молдавия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Яхшибоев, 25; 1:1 – Бензема (с пенальти), 65; 1:2 – Тилль, 90.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Шериф Реал
Комментарии (93)
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Bozigit
1632862562
Учись Россия
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FCTB
1632862634
Красавцы!!! Вот он клуб с Приднестровье!)))
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Sancho010365
1632862725
Вернидуб - сила! Шериф - жесть. Напомнили мне Рубин - 2009. Молодцы.
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derrik2000
1632862839
Весь второй тайм, т. е. сразу после того, как узнал результат первого тайма, просидел уткнувшись в прямом смысла слова в экран. Браво! И, ведь, не "насосали" и не "отбились", а ИМЕННО ВЫИГРАЛИ!!! Счёт по ИГРЕ! Если я не прав, пусть хоть кто-нибудь возразит.
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novaka1n
1632862895
Я думаю Кубок лиги чемпионов можно сразу отдавать Шерифу и заканчивать этот бессмысленный розыгрыш, и так все понятно)
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BuenosArgentina
1632863323
Вот вам , защитники лимита, посмотрите на результат команды из чемпионата восточной европы где лимита нет
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slavа0508
1632866710
Вот это молодцы парни из Шерифа . Учитесь пацаньё из РПЛ !!!!
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slavа0508
1632867324
А так если посмотреть историю то Реал часто влетает команд ниже себя по классу ,,,Спартаку влетал дважды , Рубину влетал , ЦСКА влетал ....сейчас Шерифу влетел и таких матчей можно море набрать ..,,
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anjaneri
1632868410
Шерифцы показали класс, показали всем, как надо играть против грандов. Надо нашим кривоногим миллионэрам сьездить к нищим молдаванам на переподготовку , может это даст им какой-то толк, хотя верится в чудо с трудом.
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zigbert
1632897082
Когда Реал сравнял счет, показалось что сейчас все встанет на свои места. Но не тут то было, Шериф продолжал активную игру и добился заслуженной победы. Вот так надо играть невзирая на авторитеты.
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