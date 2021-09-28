Газизов – об Агаларове в итоговом составе сборной: «Для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание нападающего Гамида Агаларова в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит.

Мы можем только надеяться, что он попадeт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведeт.

Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», – сказал Газизов.