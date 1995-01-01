Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Газизов – об Агаларове в итоговом составе сборной: «Для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание нападающего Гамида Агаларова в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

    «Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит.

    Мы можем только надеяться, что он попадeт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведeт.

    Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», – сказал Газизов.

    • 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.
    • Форвард забил 8 голов в 10 матчах текущего сезона.
    • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1385

      anjaneri 59 минут назад

      Ага-голар превратился в опасного нааапода, будем иметь надею, что он воткнет по паре мячей словенам и словакам в оставшихся мачо...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89722
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67643
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru