Газизов – об Агаларове в итоговом составе сборной: «Для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение»

Ага-голар превратился в опасного нааапода, будем иметь надею, что он воткнет по паре мячей словенам и словакам в оставшихся мачо...
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал попадание нападающего Гамида Агаларова в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
«Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит.
Мы можем только надеяться, что он попадeт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведeт.
Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», – сказал Газизов.