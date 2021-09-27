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    Шалимов – о победе над «Арсеналом»: «Последнее место в таблице серьезно давило. Теперь можно чуть выдохнуть»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча девятого тура РПЛ против тульского «Арсенала».

    «Все довольны, что мы взяли эти важнейшие для нас три очка. Сегодня и завтра можно будет чуть выдохнуть, потому что последнее место в таблице серьезно давило.

    Эмоции положительные, а что касается игры, то мне кажется, что мы грамотно сыграли. Сегодня приняли решение не прессинговать соперника, поэтому Эрик играл по опорному полузащитнику.

    Мы перекрывали зоны, в обороне играли без мяча, не пытались его отобрать, выдвигаясь большими силами на чужую половину поля. Сложилось все для нас нормально. Когда мяч был у нас, мы создавали моменты, их сегодня было достаточно, забили в первом тайме два мяча.

    Не знаю, что было с рукой, пять минут смотрели на VAR, но по игре считаю, что мы ее держали под контролем. Второй тайм уже играли по счету, хотя могли и увеличить его: к примеру, у Славы Подберезкина был эпизод, когда он со своей половины поля убежал и мог забить третий.

    В таком случае стало бы совсем легче, но и без этого держали все под контролем и заслуженно выиграли сегодня», – сказал Шалимов.

    • Для «Урала» это первая победа в текущем чемпионате.
    • Команда из Екатеринбурга догнала по очкам «Ростов». Они делят 15-е и 16-е место в таблице РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Урала»

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    27.09.2021 23:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8119

      playsh 1 час назад

      С победой,Урал.Дай бог не последняя в этом турнире.

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