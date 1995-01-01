Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов для сборной России»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал вызов в сборную России нападающего Гамида Агаларова.

    – Вы ожидали, что Агаларова вызовут в сборную?

    – Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ, показывает качественную игру и много забивает.

    – Насколько он сейчас готовый футболист сборной России?

    – Об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.

    Агаларов – игрок касания, который может решить эпизод в штрафной. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент.

    Что касается его рубежа – это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.

    • 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.
    • Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
    • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

    Карпин: «Агаларов может не попасть в сборную. В окончательном списке на будет 5-7 человек»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89511
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67568
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru