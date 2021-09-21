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Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов для сборной России»

21 сентября 2021, 13:18
5

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал вызов в сборную России нападающего Гамида Агаларова.

– Вы ожидали, что Агаларова вызовут в сборную?

– Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ, показывает качественную игру и много забивает.

– Насколько он сейчас готовый футболист сборной России?

– Об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.

Агаларов – игрок касания, который может решить эпизод в штрафной. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент.

Что касается его рубежа – это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.

  • 21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.
  • Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.
  • В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Россия Агаларов Гамид Стукалов Алексей
Комментарии (5)
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anjaneri
1632222971
Аголаров , как прально подметил Стукалов, мастер касания, он бьет без подготовки по воротам, что не дает шансов защитникам накрыть его удар. Хоть он бьет без подготовки, но мяч почему-то летит именно туда, где вратарю отбить оочень мало шансов, значить, бьет зряче, успевает проконтролировать расположение в воротах воротилы, так было с Динамо, так было с Химками, когда с разворота перекинул мяч воротиле за шиворот. Готовый мастерано, в общем гря.
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Garrincha58
1632228500
для Уфы это плюс так как игрока сборной можно продать в два раза дороже чем обычного, но созрел ли он для сборной большой вопрос
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zigbert
1632233229
Если так же будет продолжать забивать, его ждет большое будущее.
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maygli
1632240421
Чёт мне кажется он может вбить последний "гвоздь" в контракт Руя. Предчувствия не хорошие.
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