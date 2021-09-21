Тренер «Уфы» Стукалов: «Агаларов готов для сборной России»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал вызов в сборную России нападающего Гамида Агаларова.

– Вы ожидали, что Агаларова вызовут в сборную?

– Конечно, мы надеялись, что его вызовут в сборную, потому что он сейчас лучший бомбардир РПЛ, показывает качественную игру и много забивает.

– Насколько он сейчас готовый футболист сборной России?

– Об этом говорит его игра. На мой взгляд, он сейчас один из лучших нападающих, поэтому он готов для сборной России.

Агаларов – игрок касания, который может решить эпизод в штрафной. Он идет на все отскоки, на добивания, ищет моменты, может развернуться хорошо, исполнить момент.

Что касается его рубежа – это сложный вопрос. Хотелось бы как можно больше.

21-летний Агаларов впервые вызван в сборную.

Форвард забил 8 голов в 8 матчах текущего сезона РПЛ.

В октябре россияне сыграют в отборе ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.

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